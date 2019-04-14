Порошенко прибыл на дебаты на стадион «Олимпийский»

Президент Украины Петр Порошенко вместе со своей семьей прибыл на стадион «Олимпийский» в Киев, где он предложил шоумену Зеленскому провести дебаты 14 апреля. Актер настаивает на другой дате проведения дебатов - 19 апреля

Президент Украины Петр Порошенко прибыл на дебаты с шоуменом и актером Владимиром Зеленским на стадион «Олимпийский» в Киеве. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Порошенко выступил на сцене перед стадионом, где собрались сторонники действующего президента Украины. После этого он перешел в пресс-центр, где должны состояться дебаты с Зеленским.

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