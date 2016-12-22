Удар по сценарию Трампа: какие цели США поразили в Сирии

США, Великобритания и Франция нанесли удар по Сирии. Целями стали объекты, связанные с программой по химоружию. Ограниченность атаки, отсутствие жертв, в том числе со стороны союзников, делает маловероятным ответ России или Ирана

Последствия атаки коалиции США в Сирии (Фото: SANA)

Удар по опасным объектам

Ранним утром 14 апреля, с 03:42 мск до 05:10 мск, вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли удары по объектам в Сирии. Целями были три объекта, связанные с программой разработки химического оружия, сообщил министр обороны США Джеймс Мэттис и подтвердили министры обороны Франции и Великобритании Флоранс Парли и Гэвин Уильямсон. Один из объектов — научно-исследовательский центр — находился в районе Дамаска, два других — в Хомсе, сообщил президент США Дональд Трамп. Однако по данным российского Минобороны, а также по данным сирийской стороны и арабских СМИ, целей было больше. На брифинге утром 14 апреля начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что ракеты выпускались по меньшей мере по восьми целям, среди которых шесть аэродромов.

В районе Дамаска целью стал научный центр, занимающийся разработкой химоружия, на одном из двух объектах к западу от Хомса хранились запрещенные вещества и прекурсоры, рядом с которым находился один из командных пунктов сирийской армии, сообщил Трамп в телевизионном обращении из Белого дома.

Президент США в прошлое воскресенье, 8 апреля, пообещал не оставить без ответа химатаку в сирийском городе Дума. Там, по данным США и их союзников, сирийский режим применил хлор против мирных жителей и бойцов оппозиции. Россия эти данные не подтверждает, миссия Организации по запрещению химического оружия должна была начать работу в Сирии по расследованию инцидента в субботу, 14 апреля. Россия и Сирия настаивают, что сирийское правительство уничтожило все запасы химического оружия, что было подтверждено экспертами ОЗХО в 2016 году.

Американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в Вашингтоне прорабатывалось несколько сценариев военного удара по Сирии. Основным был сценарий нанесения ударов по объектам, задействованным в разработке химического оружия. Источники также говорили о намерении США нанести удар, превосходящий нанесенный год назад. 7 апреля прошлого года США в одиночку нанесли удар по аэродрому сирийских ВВС Шайрат, с него, по их данным, взлетали самолеты, с которых были скинуты бомбы с зарином по населенному пункту Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Тогда ВВС США выпустили 59 ракет «Томагавк» с кораблей в Средиземном море.

Удар из трех районов

Трамп заявил, что при новом ударе было использовано в два раза больше ракет, чем год назад. По данным российского Минобороны, всего было применено 103 крылатые ракеты, в том числе морского базирования «Томагавк», а также управляемые авиабомбы GBU-38 с самолетов В-1В, а самолеты F-15, F-16 применили ракеты «воздух- земля». Самолетами «Торнадо» британских ВВС было выпущено восемь ракет «Scalp EG». В операции, по данным России, принимали участие два корабля ВМС США — эсминец «Лабун» (USS Laboon) и ракетный крейсер «Монтерей» (USS Monterey), расположенные в акватории Красного моря. По российским данным, французские самолеты в обстреле Сирии участие не принимали. Хотя министр Парли, слова которой приводит Reuters, сообщала об использовании французских ВВС с военных баз в стране.

Как и год назад, российские ПВО не задействовались для перехвата ракет. Однако более половины ракет были перехвачена системами ПВО, произведенными еще во время СССР, сообщил Рудской. «В отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат», — сказал он на брифинге.

Жертв среди военных и мирных жителей нет, сообщил российский Генштаб. Эти данные подтверждает Верховное командование Вооруженными силами Сирии.

По данным Минообороны России, целями удара был и Международный аэропорт Дамаска — все выпущенные по нему четыре ракеты были сбиты. Также атаке подверглись несколько военных аэродромов сирийских ВВС, однако, как сообщил Рудской, все ракеты, направленные по аэродромам ад-Думейр (к северо-востоку от Дамаска), Блэи к (юго-западу от столицы) и Шайрат в провинции Хомс, были сбиты ПВО. Часть выпущенных ракет долетели до аэродрома Меззе на юго-западе Дамаска (4 из 9) и до аэропорта Хомса (3 из 16), сообщил Рудской. Кроме того, он сообщил о 30 ракетах, выпущенных по объектам в Дамаске в районе Барзе и Джарамана — сбить удалось лишь 7 ракет. Сирийское государственное телевидение также сообщило, что ракеты в Международный аэропорт Дамаска не попали, передает сирийская газета Al-Watan. Официальная страничка аэропорта Дамаска в Facebook также сообщила об отсутствии разрушений.

По данным телеканала​ Al-Mayadeen, в Дамаске удары были нанесены также по военным складам в районе Каламун (к северу от Дамаска), военным объектам в Кисве (пригород Дамаска), по военно-воздушной базе Аш-Шираи 41-ой бригады спецназа Сирии в районе ад-Димас к западу от Дамаска на границе с Ливаном, по зданию научного центра в районе Джамрайя к северо-западу от Дамаска, а также по Центру научных исследований в районе города Масьяф в провинции Хама. Однако, сирийское телевидение опровергло информацию о бомбардировке Центра в Масьяфе.

Всего, по данным Генштаба, были сбиты и не поразили цель 70 из 103 ракет. Информация Генштаба о том, что устаревшими системами ПВО С-200 было сбито 70% запущенных американских «Томагавков» звучит неправдоподобно, отметил в разговоре с РБК военный эксперт полковник запаса Андрей Паюсов. Количество перехваченных ракет было в разы меньше, считает эксперт. При этом сам факт, что удар по объектам был нанесен ночью, а жертв практически нет, говорит о том, что нападение было «показательным», говорит Паюсов. «Если сравнивать атаку Израиля на Т-4 (11 апреля — РБК), когда было запущено восемь ракет, при этом были убитые и раненые, и нынешний обстрел, то очевидно, что действия США — это не месть, а демонстрация своей силы», — пояснил эксперт. Видео: Arturas Kerelis ‏/ Twitter Таким образом Трамп продемонстрировал силу и готовность держать слово, а союзники США — солидарность, отметил эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Антон Мардасов. «Исходя из того, что атаке подверглась база ПВО на горе Касьюн «с видом» на президентский дворец, а также позиции 41-й бригады спецназа САР, Асаду был послан месседж — сирийское урегулирование должно происходить по резолюции 2254 с включением оппозиции в переходный орган, а не так, как происходит сейчас, когда риторика о политическом устройстве сводится к капитуляции и принятию условий Дамаска», — считает собеседник РБК Работа сирийских средств ПВО, с одной стороны, позволила минимизировать последствия атаки и свести на нет какой-либо риск конфронтации, с другой — перехватом некоторого количества ракет Сирия продемонстрировала «свой суверенитет», говорит эксперт. «При этом понятно, что боеспособность советских средств ПВО на протяжении последних лет восстанавливалась усилиями специалистов из России», — подытожил Мардасов. Ограниченная реакция