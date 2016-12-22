Пентагон рассказал о контактах с Россией перед ударами по Сирии

США не предупреждали Россию о предстоящих ударах и не называли цели, которые готовились поразить. Единственное предупреждение, которое Вашингтон отправил Москве — стандартное оповещение по линии безопасности полетов

Джозеф Данфорд (на переднем плане) (Фото: Carolyn Kaster / AP)

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд заявил, что Вашингтон не предупреждал Москву о том, что готовится нанести удары по Сирии. Видео с брифинга Данфорда и главы Минобороны США Мэттиса опубликовано на сайте Объединенного комитета начальников штабов.

«Мы никак не координировались с русскими по поводу нанесения удара и не уведомляли их заранее… Единственное обсуждение, которое состоялось — стандартное уведомление по линии обеспечения безопасности полетов», — сказал он, отметив, что эти же каналы активно использовались ранее на этой неделе.

По его словам, Вашингтон также не сообщал Москве о том, какие именно цели готовится поразить. Отвечая на вопросы журналистов Данфорд также заявил, что на данный момент ему ничего не известно о какой-либо ответной реакции российских ПВО по американским ракетам. Он подтвердил, что ответные запуски осуществляли сирийские ПВО.

«Сейчас это разовый обстрел, и я уверен, что он станет крайне сильным сигналом о том, чтобы они не использовали [химическое оружие — РБК.] снова», — заявил Данфорд.

Говоря о том, какие цели поражали американские ракеты, Данфорд указал, что ударам были подвергнуты сирийский исследовательский центр и склад, где хранятся запасы химического оружия.

Глава Минобороны Джеймс Мэттис заявил, что продолжительность операции в Сирии будет зависеть от того, будут ли правительственные силы применять химическое оружие дальше.

В ночь на 14 апреля Трамп объявил о начале «точечных ударов» по Сирии. К операции США присоединились также Великобритания и Франция. По словам Трампа, эти удары являются «прямым результатом» неспособности России удержать Асада от использования химического оружия.

В своем обращении к нации Трамп также напрямую обратился к России и Ирану. «Иран и Россию я спрашиваю: какая нация хочет быть связанной с массовым убийством невинных мужчин, женщин и детей? ... Ни одна нация не может преуспеть, поддерживая государства-изгои, жестоких тиранов и диктаторов–убийц», — сказал Трамп.