Митинги в поддержку Башара Асада в Дамаске. Фоторепортаж
Общество, 11:13
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Митинги в поддержку Башара Асада в Дамаске. Фоторепортаж
После ракетных ударов по территории Сирии, которые в ночь на 14 апреля предприняли США, Великобритания и Франция, в Дамаске начались акции в поддержку действующей власти.
Демонстранты размахивали сирийскими, российскими и иранскими флагами, они скандировали «Нас не запугать!», а также выражали поддержку президенту Сирии Башару Асаду выкриками «Мы твою люди, Башар».
Некоторые из участников акции танцевали и хлопали в ладоши, на улицах Дамаска с утра появилось много автомобилей с флагами.
Всего по территории Сирии было выпущено более 100 ракет, в Дамаске целью ударов стал исследовательский центр.