Митинги в поддержку Башара Асада в Дамаске. Фоторепортаж

После ракетных ударов по территории Сирии, которые в ночь на 14 апреля предприняли США, Великобритания и Франция, в Дамаске начались акции в поддержку действующей власти.

Демонстранты размахивали сирийскими, российскими и иранскими флагами, они скандировали «Нас не запугать!», а также выражали поддержку президенту Сирии Башару Асаду выкриками «Мы твою люди, Башар».

Некоторые из участников акции танцевали и хлопали в ладоши, на улицах Дамаска с утра появилось много автомобилей с флагами.

Всего по территории Сирии было выпущено более 100 ракет, в Дамаске целью ударов стал исследовательский центр.