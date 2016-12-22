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Митинги в поддержку Башара Асада в Дамаске. Фоторепортаж
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Митинги в поддержку Башара Асада в Дамаске. Фоторепортаж
Общество, 11:13
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Митинги в поддержку Башара Асада в Дамаске. Фоторепортаж

После ракетных ударов по территории Сирии, которые в ночь на 14 апреля предприняли США, Великобритания и Франция, в Дамаске начались акции в поддержку действующей власти.

Демонстранты размахивали сирийскими, российскими и иранскими флагами, они скандировали «Нас не запугать!», а также выражали поддержку президенту Сирии Башару Асаду выкриками «Мы твою люди, Башар».

Некоторые из участников акции танцевали и хлопали в ладоши, на улицах Дамаска с утра появилось много автомобилей с флагами.

Всего по территории Сирии было выпущено более 100 ракет, в Дамаске целью ударов стал исследовательский центр.

Фото: Hassan Ammar / AP
Фото: Omar Sanadiki / Reuters
Фото: Omar Sanadiki / Reuters
Фото: Omar Sanadiki / Reuters
Фото: Hassan Ammar / AP
Фото: Omar Sanadiki / Reuters
Фото: Hassan Ammar / AP
Теги: мультимедиа
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