Трамп объявил о начале «точечных ударов» по Сирии

По словам американского лидера, к операции также присоединились Великобритания и Франция. Очевидцы в Дамаске сообщают о взрывах, передает Reuters

Дональд Трамп (Фото: Susan Walsh / AP)

Президент США Дональд Трамп в телевизионном обращении объявил, что начал «точечные удары» по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума.

«Недавно я приказал Вооруженным силам Соединенных Штатов начать точечные удары по объектам, связанным с химическим оружием сирийского диктатора Башара Асада», — сказал Трамп.

По его словам, к операции также присоединились Великобритания и Франция. ​Трамп подчеркнул, что удары являются «прямым результатом» неспособности России удержать Асада от использования химического оружия.

Агентство Reuters со ссылкой на очевидца в Дамаске сообщает о том, что в столице Сирии была слышна серия взрывов. Собеседник также расскзал, что виден дым, поднимающийся в восточной части города.

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