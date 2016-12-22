СМИ опубликовали видео с последствиями ударов в Сирии

СМИ опубликовали видео с последствиями атаки коалиции США на Сирию в ночь на 14 апреля. Оно опубликовано на странице портала «Дамаск сейчас» в Facebook.

На видеозаписи, по данным портала, показан исследовательский центр. На кадрах видны несколько разрушенных невысоких построек, на земле многочисленные обломки. Несколько местных жителей осматривают местность, один из них снимает происходящее на телефон.

Ракетные удары по объектам в Сирии США, Великобритания и Франция осуществили в ночь на 14 апреля. Всего было выпущено более ста ракет, их целями стали исследовательский центр в Барзе в Дамаске и армейские склады в Хомсе. По информации Минобороны России, удары наносились с 03:42 до 05:10 мск.

