Рубио указал на разные позиции США и Европы насчет санкций против России
США не хотят вводить санкции против России, несмотря на угрозу со стороны G7 пойти на новые ограничения, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио после встречи со своими коллегами по «Большой семерке».
В заявлении, принятом по итогам мероприятия, говорится, что G7 призывает Москву «ответить взаимностью» на готовность Украины прекратить огонь на 30 дней, и допускает дополнительное давление на Россию, «в случае если такое прекращение огня не будет достигнуто, в том числе путем введения дополнительных санкций, ограничения цен на нефть, а также оказания дополнительной поддержки Украине и другими способами».
По словам Рубио, страны ЕС хотят ввести новые санкции против России, но США не могут влиять на их решения.
«Президент [Дональд Трамп] напоминал, что у США есть такие возможности [по введению санкций против России], но он сейчас не хочет делать этого, поскольку надеется привлечь людей с обеих сторон к мирным переговорам», — сказал госсекретарь.
10 марта Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что советники Трампа прорабатывают варианты смягчения антироссийских санкций, в частности ограничения цены на нефть — сейчас оно составляет $60 за баррель.
Однако 13 марта агентство отметило, что США решили «без лишнего шума» усилить давление на Россию: американский Минфин не продлил лицензию, которая разрешала иностранным компаниям проводить транзакции за энергоресурсы через российские подсанкционные банки.
В тот же день глава финансового ведомства Скотт Бессент пригрозил усилением санкций против России, заявив, что последние введенные предыдущей администрацией меры можно оценить на шесть из десяти, а новые со стороны Трампа могут быть на десять из десяти.
Москва считает санкции незаконными и требовала их отмены для начала переговоров с Киевом. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что у ЕС еще есть сферы, которые могут быть затронуты санкциями.
Путин говорил, что Россия поддерживает идею о 30-дневном перемирии, но «есть нюансы». Среди вопросов, которые Москва хочет прояснить:
- ситуация с подразделениями ВСУ в Курской области (14 марта Путин в ответ на просьбу Трампа пощадить попавших в окружение украинских военных заявил, что если они сложат оружие по приказу Киева, то им будут гарантированы жизнь и достойное обращение);
- как и кто будет контролировать соблюдение прекращения огня;
- будет ли в эти 30 дней продолжаться мобилизация на Украине, а также обучение бойцов и поставки оружия.
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