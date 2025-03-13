Песков заявил о наличии у ЕС возможностей для новых санкций

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Сферы, в которых Евросоюз может ввести новые санкции против России, еще сохраняются, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Есть еще какие-то сферы, которые можно санкционировать», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Песков также назвал политику антироссийских санкций «ошибочной и тупиковой». «Как мы знаем, санкции — это обоюдоострое оружие, оно наносит вред и тем, кто принимает санкции, и тем, в отношении кого они принимаются», — отметил он.

ЕС ввел 16-й пакет санкций против России 24 февраля. Под ограничения попали председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин, основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков, телеведущая Юлия Барановская, бизнесмен Альберт Авдолян и другие. Евросоюз также запретил поставки контроллеров для видеоигр и включил в санкционный список шесть аэропортов, в том числе Внуково и Жуковский.

В ответ на санкции в Кремле назвали это решение «предсказуемым» и заявили, что пока не видят предпосылок для возобновления диалога с Европой.

Российский МИД также расширил стоп-лист, куда внес представителей силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, граждан, ответственных за военную поддержку Киева, за деятельность, «направленную на подрыв территориальной целостности России», и за блокаду российских судов и грузов в Балтийском море.