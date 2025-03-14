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Военная операция на Украине ,  
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Рубио заявил об улучшении положения на переговорах по урегулированию

Сюжет
Военная операция на Украине

Ситуация в переговорах по Украине улучшилась, но еще предстоит много работы для того, чтобы добиться мира, заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции после встречи в рамках «Большой семерки».

«Есть основания для осторожного оптимизма <...> Я никогда не говорил кому-либо, что это будет легко, быстро. <...> Сегодня мы находимся в лучшем положении <...> чем неделю назад, но нам еще предстоит пройти долгий путь», — сказал он. Вопрос в том, движутся ли стороны к перемирию, или же имеет место тактика затягивания переговоров, добавил он.

Глава Госдепа выделил два этапа в урегулировании: первый — это прекращение огня, когда стороны прекратят «стрелять и бороться», и второй — непосредственно мирные переговоры, когда можно будет обсуждать различные условия.

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Марко Рубио переговоры Военная операция на Украине США Россия
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Марко Рубио

политик, госсекретарь США
28 мая 1971 года
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