Bloomberg узнал о работе США по смягчению санкций против России

Администрация Трампа работает над смягчением санкций, в том числе по ограничениям цен на российскую нефть, пишет Bloomberg. О поручении Белого дома рассмотреть послабления в энергетической сфере также писал Reuters

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Советники президента США Дональда Трампа уже прорабатывают варианты смягчения санкций, которые были введены против России после начала военной операции, это касается и ограничения цен на нефть. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.

В декабре 2022 года страны G7 («Большая семерка» — Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония), ЕС и Австралия (позже к ним присоединилась Швейцария) ввели потолок цен на российскую нефть. Лимит был установлен на уровне $60 за баррель. В феврале 2023 года потолок расширили на нефтепродукты — в зависимости от их типа: на уровне $100 за баррель на дизель (продается с наценкой по сравнению с сырой нефтью) и $45 за баррель на мазут, который продается с дисконтом. При цене на таких уровнях и ниже поставки нефти и нефтепродуктов по морю в третьи страны и услуги по их транспортировке разрешаются. Если продукция продается дороже потолка, то компании из стран G7 не смогут оказывать услуги, которые сопровождают транспортировку нефти (например, страховать перевозки).

Ранее Bloomberg писал о вероятном пересмотре потолка цен на российскую нефть. По информации Reuters, Белый дом поручил рассмотреть возможность смягчения санкций против России в энергетической сфере на случай достижения договоренностей об урегулировании конфликта на Украине.

Как утверждал Bloomberg, возможность пересмотра потолка цен допускает вся «Большая семерка». Когда страны объединения пытались согласовать проект коммюнике к третьей годовщине начала российской военной операции, им пришлось «значительно смягчить» первоначальный проект, писало агентство.

Так, из новой версии заявления убрали упоминание о том, что участники объединения поручат своим министрам финансов «ограничить или скорректировать предельные цены на российскую нефть в попытке подтолкнуть Москву к переговорам». Подобная формулировка была включена в проект документа от 18 февраля, о котором сообщало издание. В конечном итоге заявление так и не было выпущено организацией, Bloomberg связал это с позицией США.

Москва считает санкции западных стран незаконными. Президент Владимир Путин в ответ на эти меры ввел запрет на экспорт из России нефти и нефтепродуктов по контрактам, условия которых следуют ценовым ограничениям. Документ действует до 30 июня.