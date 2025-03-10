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Война санкций ,  
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Bloomberg узнал о работе США по смягчению санкций против России

Bloomberg: США работают над смягчением ограничения цен на российскую нефть
Сюжет
Война санкций
Администрация Трампа работает над смягчением санкций, в том числе по ограничениям цен на российскую нефть, пишет Bloomberg. О поручении Белого дома рассмотреть послабления в энергетической сфере также писал Reuters
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Советники президента США Дональда Трампа уже прорабатывают варианты смягчения санкций, которые были введены против России после начала военной операции, это касается и ограничения цен на нефть. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.

В декабре 2022 года страны G7 («Большая семерка» — Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония), ЕС и Австралия (позже к ним присоединилась Швейцария) ввели потолок цен на российскую нефть. Лимит был установлен на уровне $60 за баррель. В феврале 2023 года потолок расширили на нефтепродукты — в зависимости от их типа: на уровне $100 за баррель на дизель (продается с наценкой по сравнению с сырой нефтью) и $45 за баррель на мазут, который продается с дисконтом.

При цене на таких уровнях и ниже поставки нефти и нефтепродуктов по морю в третьи страны и услуги по их транспортировке разрешаются. Если продукция продается дороже потолка, то компании из стран G7 не смогут оказывать услуги, которые сопровождают транспортировку нефти (например, страховать перевозки).

Bloomberg узнал об отказе G7 от призыва ужесточить потолок цен на нефть
Политика
Фото:Олег Никишин / Getty Images

Ранее Bloomberg писал о вероятном пересмотре потолка цен на российскую нефть. По информации Reuters, Белый дом поручил рассмотреть возможность смягчения санкций против России в энергетической сфере на случай достижения договоренностей об урегулировании конфликта на Украине.

Как утверждал Bloomberg, возможность пересмотра потолка цен допускает вся «Большая семерка». Когда страны объединения пытались согласовать проект коммюнике к третьей годовщине начала российской военной операции, им пришлось «значительно смягчить» первоначальный проект, писало агентство.

Так, из новой версии заявления убрали упоминание о том, что участники объединения поручат своим министрам финансов «ограничить или скорректировать предельные цены на российскую нефть в попытке подтолкнуть Москву к переговорам». Подобная формулировка была включена в проект документа от 18 февраля, о котором сообщало издание. В конечном итоге заявление так и не было выпущено организацией, Bloomberg связал это с позицией США.

Москва считает санкции западных стран незаконными. Президент Владимир Путин в ответ на эти меры ввел запрет на экспорт из России нефти и нефтепродуктов по контрактам, условия которых следуют ценовым ограничениям. Документ действует до 30 июня.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
потолок цен на нефть нефть США облегчение санкций
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