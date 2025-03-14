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Война санкций ,  
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Bloomberg сообщил о «бесшумном» усилении санкций США против России

Bloomberg: США бесшумно усиливают санкции против России
Сюжет
Война санкций
Отсутствие разрешения США на транзакции за энергоресурсы через российские банки, которые находятся под санкциями, могут серьезно сократить доходы России от продажи нефти и газа, считают опрошенные Bloomberg эксперты
Фото: Николай Михальченко / ТАСС
Фото: Николай Михальченко / ТАСС

Минфин США решил «без лишнего шума» усилить давление на Россию, не став продлевать лицензию, которая разрешала иностранным компаниям проводить транзакции за энергоресурсы через российские подсанкционные банки, пишет Bloomberg. Опрошенные агентством эксперты полагают, что таким образом Вашингтон хочет сократить нефтегазовые доходы Москвы и принудить ее к перемирию.

Речь идет о генеральной лицензии 8L, срок действия которой истек 12 марта 2025 года. Она охватывала крупнейшие российские банки, включая Сбербанк и ВТБ, а также Национальный клиринговый центр и Банк России. Под действие лицензии подпадали сделки, связанные с добычей, переработкой, транспортировкой и продажей нефти, газа, угля, ядерного топлива и других энергоносителей.

Трамп не продлил лицензию Минфина на расчеты за энергоресурсы России
Политика
Дональд Трамп

Минфин США выдал лицензию 8L 10 января, заменив и обновив предыдущую лицензию 8K от 30 октября 2024 года. О том, что президент Дональд Трамп не стал продлевать действие лицензии 8L, изначально сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, пообещав уточнить информацию. В Минфине США позднее подтвердили Reuters, что лицензию не продлили.

По словам Эдварда Фишмана, бывшего сотрудника Госдепартамента, который работал над санкциями в отношении России в 2014 году, отсутствие лицензии «значительно сократит доходы России от продажи нефти и газа». «Если вы являетесь иностранным нефтеперерабатывающим предприятием или нефтетрейдером, или кем-то, кто покупает российский газ, и ваш банк хочет платить России за нефть и газ в долларах или, более того, в любой другой западной валюте, вам будет очень трудно это сделать», — сказал он.

При этом, отмечает Bloomberg, до конца оценить, как решение США повлияет на Россию, трудно. Ведь за все время действия американских санкций многим покупателям российских энергоносителей удалось найти альтернативные способы оплаты в обход западных санкций.

Журналист Fox News Эдвард Лоуренс со ссылкой на источник писал, что отказ от продления лицензии — это часть переговорной тактики США, чтобы европейские страны больше не могли приобретать российскую нефть без угрозы санкций.

Трамп допускал, что США введут новые санкции и пошлины в отношении России. По его словам, Вашингтон может пойти на этот шаг, чтобы как можно скорее добиться урегулирования конфликта Москвы и Киева. Россия считает незаконными любые ограничения со стороны Запада и настаивает на их отмене.

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Милена Костерева
Россия США санкции лицензия платежи
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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