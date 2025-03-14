Reuters узнал об ограничении КНР импорта российской нефти из-за санкций

Шаги Китая связаны с санкциями США против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза». Пекин ожидает, изменится ли санкционная политика Вашингтона на фоне переговоров по Украине

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Две китайские нефтяные компании в марте прекратили закупки нефти в России, еще две сократили их объемы, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Собеседники агентства говорят, что такие шаги приняты для оценки соблюдения американских санкций против России, введенных в январе. Тогда под ограничения подпали «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз». Reuters отмечает, что эти две компании в общей сложности поставляют в Китай около 1,2 млн т в месяц, или примерно 300 тыс. баррелей в сутки. В целом Россия обеспечивает 20% поставок нефти в Китай.

Полностью отказались от покупки загруженной в марте нефти Sinopeс и Zhenhua Oil, уточнил Reuters.

Источники агентства отметили, что Пекин ожидает «четкого представления» о возможном перемирии между Россией и Украиной, поскольку если договоренности будут включать ослабление или отмену санкций, то китайские компании возобновят поставки.

США ввели санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза» 10 января, Белый дом назвал ограничения «наиболее значительными» за все время санкций против российского энергетического сектора. Также в списке оказались зарубежные «дочки» этих нефтепроизводителей, десятки нефтесервисных предприятий, трейдеры по всему миру, торгующие российской нефтью, а также около двух сотен танкеров.

10 марта Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что советники президента США Дональда Трампа прорабатывают варианты смягчения санкций, которые были введены против России после начала военной операции, это касается, в частности, ограничения цены на нефть. Сейчас оно действует на уровне $60 за баррель.

Однако 13 марта Bloomberg сообщил, что США решили «без лишнего шума» усилить давление на Россию, не продлив лицензию Минфина, которая разрешала иностранным компаниям проводить транзакции за энергоресурсы через российские подсанкционные банки. В то же время собеседники CBS News рассказали об ужесточении США санкций в отношении нефтяной и газовой сфер России.

Глава Минфина США Скотт Бессент 13 марта пригрозил усилением антироссийских санкций, заявив, что последние введенные меры можно оценить на шесть из десяти, а новые могут быть на десять из десяти.

Москва считает санкции незаконными и требовала их отмены для начала переговоров с Киевом.