CBS сообщил о введении администрацией Трампа санкций против России

США вводят новые санкции против нефтяного и газового секторов российской экономики, а также против банковского сектора, пишет CBS. Официальных подтверждений этому нет. Москва считает санкции незаконными

США вводят новые санкции против российского энергетического и банковского секторов. Ограничения ужесточены в отношении нефтяной и газовой сфер, сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники, знакомые с планами администрации президента Дональда Трампа.

Россия считает санкции незаконными. Официальных заявлений о введении США новых санкций в отношении России не было.

Reuters ранее сообщил со ссылкой на американский Минфин, что США не продлили генеральную лицензию 8L, разрешавшую иностранным компаниям проводить транзакции за энергоресурсы через российские подсанкционные банки.

Причины такого шага в американском Минфине не уточнили. Источник Fox News, чьи слова привел журналист канала Эдвард Лоуренс в соцсети X, пояснил, что это — часть переговорной тактики США, чтобы европейские страны больше не могли приобретать российскую нефть без угрозы санкций.

Срок действия лицензии 8L истек 12 марта 2025 года. Разрешение позволяло проводить транзакции с несколькими российскими банками для расчета при покупке партий нефти, газа, угля и других энергоресурсов.

Информация о возможном ужесточении санкций против России Соединенными Штатами появилась через несколько дней после переговоров американских и украинских представителей в Джидде. Они состоялись 11 марта.

После переговоров с США Украина заявила о готовности к 30-дневному прекращению огня. Вашингтон должен возобновить предоставление Киеву вооружений и разведданных, говорил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

Президент России Владимир Путин накануне сказал, что Москва согласна с предложением о прекращении огня, но подчеркнул, что есть нюансы.По данным двух источников Reuters, Россия передала США свои требования к соглашению о перемирии с Украиной. Они похожи на те, которые Москва озвучивала ранее, в их числе отказ Украины от членства в НАТО и признание Крыма и четырех новых регионов российскими, утверждало агентство. Часть этих требований, в том числе об отказе Киева от членства в НАТО, а также о территориях, Украина назвала красной линией.

Президент США Дональд Трамп счел заявление Путина о перемирии многообещающим, но не полным. Он выразил надежду, что Россия «поступит правильно», а также заявил о готовности обсудить с коллегой предложение о прекращении огня. Ранее республиканец допускал как ужесточение, так и снятие антироссийских санкций.

Bloomberg ранее сообщил о визите спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Москву для встречи с Путиным. Сервис Flightradar 13 марта показал, что самолет Gulfstream G650ER, который связывают с Уиткоффом, приземлился в аэропорту Внуково.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль «своевременно проинформирует», если встреча Путина и Уиткоффа состоится. Помощник российского президента Юрий Ушаков говорил, что встреча пройдет вечером 13 марта в закрытом формате, и что американского дипломата позовут в Кремль после сигнала от президента.