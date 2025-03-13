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Дерипаска предупредил о нефти по $50 за баррель

Не все хотят снижения цен, но от нефти по $50 «увернуться не удастся», считает Дерипаска. Он сослался на статью FT, в которой аналитики рассуждают, выгодна ли такая стоимость для США
BRENT BRENT $70,67 -0,32%
Фото: Muhannad Fala'ah / Getty Images
Фото: Muhannad Fala'ah / Getty Images

Бизнесмен Олег Дерипаска допустил снижение стоимости нефти до $50 за баррель.

«Не все хотят видеть нефть на уровне $50 за баррель, но увернуться не удастся», — написал он в телеграм-канале.

К своему посту Дерипаска прикрепил ссылку на статью в Financial Times, в которой эксперты рассуждают, выгодны ли США такие цены на нефть. По мнению экономиста Rystad Energy Клаудио Галимберти, «$50 за баррель больше навредят Соединенным Штатам, чем принесут им пользу», и страна «не сможет добывать больше нефти», как того хочет президент Дональд Трамп. «Эти две цели несовместимы», — уверен он.

Глава Total исключил стоимость нефти Brent по $50–60 за баррель
Экономика
Фото:Ian Forsyth / Getty Images

В последний раз, напоминает FT, стоимость нефти марки Brent опускалась ниже $50 за баррель в ноябре 2020 года, во время пандемии коронавируса. Утром 13 марта стоимость майских фьючерсов на этот сорт на бирже ICE составляла $70,87.

Трамп во время предвыборной кампании неоднократно называл «идеальным показателем» низкие цены на бензин — $1,87 за галлон (3,78 л), что эквивалентно примерно $20 за баррель нефти. Обсуждение стоимости нефти в США активизировалось после того, как советник президента Питер Наварро предположил, что снижение цен до $50 поможет справиться с инфляцией.

В прошлом году добыча нефти в США превысила 13 млн барр. в сутки (для сравнения, в 2012 году она составила 6 млн). Многие аналитики и руководители нефтяных компаний считают, что при цене $50 за баррель многим производителям сланцевой нефти будет невыгодно наращивать добычу, пишет FT. Объявленные Трампом пошлины на алюминий и сталь из других стран также привели к росту расходов для производителей нефти, в то время как администрация выступает с лозунгом «бури, детка, бури», отмечают в Morgan Stanley.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Олег Дерипаска нефть цены на нефть Brent США
Олег Дерипаска фото

Олег Дерипаска

предприниматель
2 января 1968 года
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