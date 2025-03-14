Российские военные освободили в Курской области село рядом с Суджей

В Курской области освобождено село Гончаровка, сообщило Минобороны. Оно находится рядом с гордом Суджа, об освобождении которого в ведомстве сообщили накануне.

Село Гончаровку взяли подразделения группировки войск «Север». Оно находится на дороге, которая мимо границы России и Украины ведет к селу Гуево.

Накануне также были освобождены населенные пункты Меловой и Подол.

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