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Военная операция на Украине ,  
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Песков сообщил о решимости Путина завершить освобождение Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Zuma / TACC)

Президент России Владимир Путин «решительно настроен» в ближайшее время завершить освобождение Курской области. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

«Это [военная форма] скорее сигнал решимости в самое ближайшее время завершить операцию на отдельном участке, по освобождению Курской области от боевиков», — сказал Песков, отвечая на вопрос о военной форме Путина.

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Фото:John Moore / Getty Images

Операция, как доложили накануне главе государства, вошла в заключительную стадию, отметил пресс-секретарь. «Надеемся, что в самое ближайшее время в этом плане сможем вздохнуть спокойно», — заключил он.

12 марта Путин провел совещание в Курской области, будучи одетым в военную форму. «Так посчитал верховный главнокомандующий необходимым», — пояснил решение президента Песков.

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Курская область военная форма Владимир Путин Дмитрий Песков Военная операция на Украине
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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