Песков сообщил о решимости Путина завершить освобождение Курской области
Президент России Владимир Путин «решительно настроен» в ближайшее время завершить освобождение Курской области. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.
«Это [военная форма] скорее сигнал решимости в самое ближайшее время завершить операцию на отдельном участке, по освобождению Курской области от боевиков», — сказал Песков, отвечая на вопрос о военной форме Путина.
Операция, как доложили накануне главе государства, вошла в заключительную стадию, отметил пресс-секретарь. «Надеемся, что в самое ближайшее время в этом плане сможем вздохнуть спокойно», — заключил он.
12 марта Путин провел совещание в Курской области, будучи одетым в военную форму. «Так посчитал верховный главнокомандующий необходимым», — пояснил решение президента Песков.
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