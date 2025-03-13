Песков сообщил о решимости Путина завершить освобождение Курской области

Владимир Путин (Фото: Zuma / TACC)

Президент России Владимир Путин «решительно настроен» в ближайшее время завершить освобождение Курской области. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

«Это [военная форма] скорее сигнал решимости в самое ближайшее время завершить операцию на отдельном участке, по освобождению Курской области от боевиков», — сказал Песков, отвечая на вопрос о военной форме Путина.

Операция, как доложили накануне главе государства, вошла в заключительную стадию, отметил пресс-секретарь. «Надеемся, что в самое ближайшее время в этом плане сможем вздохнуть спокойно», — заключил он.

12 марта Путин провел совещание в Курской области, будучи одетым в военную форму. «Так посчитал верховный главнокомандующий необходимым», — пояснил решение президента Песков.