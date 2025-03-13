Путину доложили о «завершающей стадии» освобождения Курской области

Военнослужащие спецназа «Ахмат» в селе Черкасское Поречное Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ, 12 марта 2025 года (Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости)

Командование группировкой войск «Север» доложило президенту Владимиру Путину, что операция по освобождению занятых Вооруженными силами Украины (ВСУ) территорий Курской области вошла в завершающую стадию. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Вечером 12 марта Путин посетил один из командных пунктов в Курской области, где заслушал доклады командующего и заместителя командующего группой «Север». По словам Пескова, президенту доложили «о ходе операции, а также о вхождении операции в завершающую стадию».

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту в ходе совещания, что в ходе контрнаступления освобождено более 1,1 тыс. кв. км области, а украинские войска «изолированы». Путин заявил, что задача российской армии — «в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника».