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Военная операция на Украине ,  
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Путину доложили о «завершающей стадии» освобождения Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Военнослужащие спецназа &laquo;Ахмат&raquo; в селе Черкасское Поречное&nbsp;Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ, 12 марта 2025 года
Военнослужащие спецназа «Ахмат» в селе Черкасское Поречное Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ, 12 марта 2025 года (Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости)

Командование группировкой войск «Север» доложило президенту Владимиру Путину, что операция по освобождению занятых Вооруженными силами Украины (ВСУ) территорий Курской области вошла в завершающую стадию. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Вечером 12 марта Путин посетил один из командных пунктов в Курской области, где заслушал доклады командующего и заместителя командующего группой «Север». По словам Пескова, президенту доложили «о ходе операции, а также о вхождении операции в завершающую стадию».

Путин поставил задачу в кратчайшие сроки разгромить ВСУ в Курской области
Политика

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту в ходе совещания, что в ходе контрнаступления освобождено более 1,1 тыс. кв. км области, а украинские войска «изолированы». Путин заявил, что задача российской армии — «в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника».

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Курская область Владимир Путин Генштаб России ВСУ
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Валерий Герасимов фото

Валерий Герасимов

военный, Начальник Генштаба, командующий объединенной группировкой войск на Украине
8 сентября 1955 года
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