Путину доложили о «завершающей стадии» освобождения Курской области
Командование группировкой войск «Север» доложило президенту Владимиру Путину, что операция по освобождению занятых Вооруженными силами Украины (ВСУ) территорий Курской области вошла в завершающую стадию. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Вечером 12 марта Путин посетил один из командных пунктов в Курской области, где заслушал доклады командующего и заместителя командующего группой «Север». По словам Пескова, президенту доложили «о ходе операции, а также о вхождении операции в завершающую стадию».
Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту в ходе совещания, что в ходе контрнаступления освобождено более 1,1 тыс. кв. км области, а украинские войска «изолированы». Путин заявил, что задача российской армии — «в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника».
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