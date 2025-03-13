Украина передала США свои красные линии для наступления мира

Украинская сторона, в частности, заявила, что не откажется от вступления в НАТО. Отказ Киева от членства в блоке Путин называл одним из условий начала мирных переговоров в прошлом году

Фото: Saul Loeb / Reuters

Украина на встрече в Саудовской Аравии представила США свои красные линии для мирных переговоров, сообщают «Европейская правда» (ЕП) и «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

В частности, украинская сторона заверила американскую, что не откажется от членства в НАТО в рамках мирного соглашения.

«Мы вопрос НАТО также проговорили, и мы четко сказали, что для Украины этот вопрос не может быть снят с повестки дня», — пояснил собеседник газеты.

По его словам, не может быть никаких ограничений численности армии и никаких запретов на участие Украины в ЕС и НАТО. Россия не должна иметь никакого права вето, подчеркнули источники ЕП и «РБК-Украина».

Представители Киева ехали в Джидду с предложением ввести временное перемирие в воздухе и на море, но в ходе переговоров США предложили не частичное, а полное прекращение огня в обмен на возобновление военной помощи Украине и обмена разведывательными данными, рассказал собеседник «РБК-Украина». По его словам, Киев согласился на это при условии, что режим прекращения огня будет ограничен 30 днями.

«Для нас очень важно, чтобы не было никакого замороженного конфликта», — объяснил источник. Он отметил, что Украина по итогам переговоров в Саудовской Аравии смогла вернуться «на нормальный трек отношений» с США, а министр обороны Рустем Умеров «умел найти правильные слова» во время встречи.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина не согласится на замороженный конфликт. По его словам, против этого выступают и Соединенные Штаты. «Мы против «Минска-3», а Европа будет вовлечена в мирный процесс», — написал Ермак в телеграм-канале. В Кремле также говорили, что «какой-то вариант заморозки этого конфликта» Россию не устроит. Такую возможность исключал и глава МИДа Сергей Лавров.

Украинский лидер Владимир Зеленский после переговоров в Джидде назвал главной красной линией для Киева признание утраты территорий. Российский президент Владимир Путин исключал уступки и «размены». России «ничего чужого» не нужно, но «свое» она не отдаст, утверждал он.

После переговоров в Джидде 11 марта стороны заявили, что Украина готова на 30-дневное прекращения огня, а Вашингтон в обмен возобновляет предоставление Киеву вооружений и разведданных.

Путин 13 марта сказал, что Россия согласна с предложением о прекращении огня, но подчеркнул, что есть нюансы. В частности, должна быть учтена ситуация на земле. Перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранению первопричины конфликта, убежден он.

Как сообщал Reuters со ссылкой на два источника, Россия передала США свои требования к соглашению о перемирии с Украиной. По данным агентства, они похожи на те, которые Москва озвучивала ранее, в их числе отказ Украины от членства в НАТО и признание Крыма и четырех новых регионов российскими.