Экс-премьер Франции увидел риск ядерной эскалации из-за НАТО на Украине

Отправка западных войск на Украину несет риск ядерной эскалации, что сегодня недопустимо. Об этом заявил бывший французский премьер (2005-2007) Доминик де Вильпен в эфире телеканала LCI.

«Размещение сухопутных войск НАТО на Украине представляет риск, который для держав, несущих за это ответственность, неприемлем», — сказал политик.

Вильпен обратил внимание на опасность логики применения силы. «Когда эта логика выходит из-под контроля, это приводит к эскалации, которая может быть смертельной», — считает он.

Дискуссии о применении ядерного оружия сегодня ведутся не так, как раньше, продолжил бывший глава правительства. «То, что казалось невозможным 10-15 лет назад, теперь уже воспринимается иначе», — заключил он.

Заявления о возможности ядерной войны стали звучать на Западе после начала Россией военной операции на Украине. В конце февраля 2022 года, через несколько дней после начала боевых действий, президент России Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания страны на особый режим несения боевого дежурства. В них входят в том числе стратегические ядерные силы.

Глава государства подчеркивал, что Россия никому не угрожает ядерным оружием, но призвал помнить, что у страны оно есть. По его словам, риторика о возможности начала ядерной войны зачастую берется из высказываний высокопоставленных западных политиков, Москва соответствующим образом на это отвечает, а они «цепляются за это и говорят, что Россия угрожает».

Президет Франции Эмманюэль Макрон в конце февраля не исключил отправку войск на Украину в будущем. В то же время глава государства отметил, что консенсуса по этому поводу нет.

Власти отдельных западных стран после этого заверили, что не планируют направлять на Украину войска, отправку боевых подразделений туда исключил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Макрон пояснил позднее, что не имел ввиду, что Париж рассматривает возможность отправки французских войск на Украину. «Мы начинаем обсуждение и думаем обо всем, что можно сделать для поддержки Украины, особенно на украинской территории», — сказал он.

В Кремле предупредили, что появление военных НАТО на Украине сделает конфликт России с блоком неизбежным.