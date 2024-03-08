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Военная операция на Украине ,  
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Экс-премьер Франции увидел риск ядерной эскалации из-за НАТО на Украине

Экс-премьер Франции Вильпен: ввод сил НАТО на Украину грозит ядерной эскалацией
Сюжет
Военная операция на Украине

Отправка западных войск на Украину несет риск ядерной эскалации, что сегодня недопустимо. Об этом заявил бывший французский премьер (2005-2007) Доминик де Вильпен в эфире телеканала LCI.

«Размещение сухопутных войск НАТО на Украине представляет риск, который для держав, несущих за это ответственность, неприемлем», — сказал политик.

Вильпен обратил внимание на опасность логики применения силы. «Когда эта логика выходит из-под контроля, это приводит к эскалации, которая может быть смертельной», — считает он.

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Дискуссии о применении ядерного оружия сегодня ведутся не так, как раньше, продолжил бывший глава правительства. «То, что казалось невозможным 10-15 лет назад, теперь уже воспринимается иначе», — заключил он.

Заявления о возможности ядерной войны стали звучать на Западе после начала Россией военной операции на Украине. В конце февраля 2022 года, через несколько дней после начала боевых действий, президент России Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания страны на особый режим несения боевого дежурства. В них входят в том числе стратегические ядерные силы.

Глава государства подчеркивал, что Россия никому не угрожает ядерным оружием, но призвал помнить, что у страны оно есть. По его словам, риторика о возможности начала ядерной войны зачастую берется из высказываний высокопоставленных западных политиков, Москва соответствующим образом на это отвечает, а они «цепляются за это и говорят, что Россия угрожает».

Президет Франции Эмманюэль Макрон в конце февраля не исключил отправку войск на Украину в будущем. В то же время глава государства отметил, что консенсуса по этому поводу нет.

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Власти отдельных западных стран после этого заверили, что не планируют направлять на Украину войска, отправку боевых подразделений туда исключил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Макрон пояснил позднее, что не имел ввиду, что Париж рассматривает возможность отправки французских войск на Украину. «Мы начинаем обсуждение и думаем обо всем, что можно сделать для поддержки Украины, особенно на украинской территории», — сказал он.

В Кремле предупредили, что появление военных НАТО на Украине сделает конфликт России с блоком неизбежным.

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Теги
Франция Украина Доминик де Вильпен ядерное оружие ядерная война
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