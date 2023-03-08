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США анонсировали пересмотр потолка цен на нефть из России в марте

Минфин США анонсировал пересмотр G7 потолка цен на нефть из России в марте
Ограничение цен на нефть из России действует больше четырех месяцев на уровне $60. В марте западные страны, которые стали инициаторами этой меры, намерены его пересмотреть. Власти России называют санкции неэффективными
Фото: Михаил Дышлюк / ТАСС
Фото: Михаил Дышлюк / ТАСС

Государства «Большой семерки» (G7: США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в марте пересмотрят ограничение цены на российскую нефть. Об этом сообщила «РИА Новости» помощница главы американского Минфина по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг на международной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне.

«Все, что я могу сказать, так это то, что G7 планирует в марте провести переоценку потолка цен», — заявила она.

Розенберг также отказалась рассказать, есть ли по мнению властей США дисбаланс спроса и предложения на нефтяном рынке после введения ограничения цен на топливо из России.

Под потолком цен понимается режим ограничения предельной цены на поставки российской нефти, его одобрили в G7, Евросоюзе, Австралии. Он действует с 5 декабря 2022 года на уровне $60. Источники Reuters говорили, что Польша настаивала на потолке в $30.

Вместе с тем с 5 декабря заработало европейское эмбарго на поставки сырой российской нефти морским путем, с 5 февраля введено эмбарго на российские нефтепродукты.

Власти США положительно оценивает действие механизма. «Я думаю, прелесть процесса в том, что он работает и что российская нефть и российские продукты продаются ниже предельных цен», — рассказал представитель Вашингтона по энергетике Амос Хохштейн на полях энергетической конференции СERAWeek в Хьюстоне.

Власти России критикуют западные санкции и в том числе — ограничение предельной стоимости на нефть. В Кремле утверждают, что эти меры неэффективны. «С одной стороны, они установили потолок, а с другой стороны, вроде как потолка и нет, исходя из существующего уровня цен, из существующей практики», — говорил представитель российского президента Дмитрий Песков. Москва запретила поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые присоединились к потолку цен.

При этом в середине февраля Россия объявила о сокращении добычи нефти на на 500 тыс. барр. в сутки (примерно на 5%). «Это будет способствовать восстановлению рыночных отношений», — объяснил вице-премьер Александр Новак.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
потолок цен на нефть США Минфин США G7
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