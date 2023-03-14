МИД Британии заявил, что конфисковать российские активы не так просто

В ноябре 2022 года британские власти сообщили о заморозке российских активов на сумму около $20 млрд. Сейчас глава британского МИДа признал, что конфисковать их «не так просто», но консультации на этот счет идут

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Конфисковать замороженные российские активы в Британии «не так просто», поскольку в прошлом такая практика не применялась, заявил глава британского МИДа Джеймс Клеверли. Трансляция его выступления велась на сайте палаты общин.

«Простая истина заключается в том, что это не так просто, как предполагает запрос (парламентария. — РБК). Дело в том, что конфликты в мире были и раньше. Были и виновные. Но никогда не было конфискации активов. Мы должны быть уверены, что соблюдаем внутренние и международные законы», — заявил Клеверли, отвечая на вопрос, есть ли у правительства план конфисковать российские активы.

Глава МИДа также отметил, что британское правительство внимательно рассматривает предложения по этому вопросу, которые сейчас изучаются и проверяются партнерами Британии, и заявил, что Лондон будет добиваться «наказания России» за конфликт на Украине.

После начала военной операции западные страны, в том числе ЕС, США и Великобритания, заблокировали около половины золотовалютных резервов России, а также имущество и счета попавших под санкции российских предпринимателей. В ноябре 2022 года Лондон сообщил о заморозке российских активов на сумму около $20 млрд.

На Западе продолжается обсуждение возможности конфисковать российские активы и направить их на восстановление Украины, заявила ранее глава МИД страны Лиз Трасс: «Это вопрос, над которым мы работаем совместно с Министерством внутренних дел и Министерством финансов, но я, безусловно, согласна с концепцией. Нам просто нужно разобраться в деталях».

Россия называет санкции незаконными, а изъятие российских активов сравнивает с воровством. Президент России Владимир Путин указывал, что «воровство чужих активов» приведет к проблемам у тех, кто этим занимается. Сенатор Андрей Клишас допускал зеркальный ответ в случае, если на Западе примут решение их конфисковать. Минфин выразил мнение, что у западных стран нет консолидированной позиции по этому вопросу.