Посол заявил о плане Лондона конфисковать замороженные российские активы

Британия планирует конфисковать все замороженные российские активы и уже готовит для этого законопроекты, сообщил в интервью «РИА Новости» посол России в Великобритании Андрей Келин.

«Движение в этом направлении [конфискации активов] есть. Сейчас пока таких случаев отфиксировать не могу, но подготовка какого-то законодательства, которое бы двигалось в этом направлении, действительно идет», — заявил дипломат.

По его словам, Британии и другим западным странам хорошо известно, что такие действия абсолютно незаконны, однако их «извращенная логика состоит в том, что такие законы надо изобрести».

В феврале 2022 года, после начала спецоперации на Украине, западные страны ввели санкции против российского Центробанка и заморозили его валютные активы за рубежом. По оценке главы Минфина Антона Силуанова, Россия лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов — это около $300 млрд. Bloomberg сообщал о заморозке $311 млрд российских резервов и еще €19 млрд у попавших под санкции бизнесменов. Британия в ноябре отсчитывалась о заморозке $21 млрд российских активов.

Киев неоднократно предлагал направить конфискованные активы на помощь Украине. В ноябре с аналогичным предложением выступила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В частности, она предложила объединить заблокированные на зарубежных счетах средства ЦБ России и конфискованные из-за санкций активы «русских олигархов» в специальный фонд для помощи Украине.

В начале февраля британский депутат от оппозиционной Лейбористской партии Крис Брайант представил в парламенте законопроект по конфискации замороженных российских активов и передаче их Украине в качестве финансовой помощи. После этого британский премьер Риши Сунак заявил, что Британия прорабатывает с международными партнерами юридический процесс, чтобы использовать эти активы для финансирования реконструкции Украины.