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Постпред в ЕС предсказал возвращение России замороженных активов

Постпред в ЕС Логвинов: рано или поздно активы России придется возвращать

Активы России, замороженные Евросоюзом, рано или поздно придется возвращать. Такое мнение в интервью «РИА Новости» высказал исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.

«ЕС будет вынужден компенсировать России потери из кармана европейских налогоплательщиков. Правда, последние вряд ли об этом вообще догадываются», — сказал Логвинов.

Саму заморозку активов дипломат назвал незаконной и противоречащей международному праву. «Сколько бы ни совещались Евросоюз, «Группа семи», какую бы форму для отъема российских активов ни пытались они изобрести, любая «воровская схема» по определению противоречит общепринятым правовым нормам», — сказал он.

ЕС начал замораживать активы ЦБ и некоторых попавших под санкции бизнесменов в феврале, в ответ на российскую спецоперацию на Украине. После этого на Западе и в Киеве неоднократно звучали предложения использовать их для восстановления Украины.

Осенью Совет ЕС поручил Еврокомиссии разработать предложения по финансированию восстановления Украины за счет замороженных российских активов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого обвинил Запад в краже активов России. «Это абсолютно незаконные действия, они противоречат международному праву, это не что иное, как посягательство на собственность — в данном случае государственную собственность — и на частную собственность», — указывал представитель Кремля.

Теги
активы ЕС санкции Евросоюз
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