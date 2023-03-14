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В Киеве отвергли идею Москвы по продлению зерновой сделки

Украинский министр Кубраков: продление зерновой сделки на 60 дней противоречит соглашению
Соглашение с Турцией и ООН предусматривает продление как минимум на 120 дней, подчеркнул министр инфраструктуры Украины. В Киеве ждут позицию Анкары и международной организации
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images

Позиция России по продлению зерновой сделки на 60 дней не соответствует соглашению с Турцией и ООН. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Twitter.

«Соглашение предполагает продление как минимум на 120 дней, поэтому позиция России о продлении сделки только на 60 дней противоречит документу», — написал он.

По словам украинского министра, Киев ждет официальную позицию ООН и Турции как гарантов инициативы.

Источник ТАСС рассказал, что зерновая сделка не предусматривает специальных механизмов продления, она продолжит действие в том же виде после 18 марта, если участники не выступят против. С этой точки зрения не имеет значения, насколько продлевается сделка — на 60 или на 120 дней, отметил собеседник агентства.

Также источник отметил, что расширение зерновой сделки согласовать пока не удается, так как Москва и Киев настаивают на разных вариантах. При этом ни одна из сторон соглашения не заявила о выходе из него.

Накануне замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Москва не против продления зерновой сделки после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней.

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Он подчеркнул, что позиция России впредь будет зависеть от «прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта» — банковских транзакций, логистики, страхования, размораживания финансовой деятельности и возобновления экспорта по аммиакопроводу Тольятти — Одесса.

Зерновая сделка была заключена в июле прошлого года. Посредниками выступили ООН и Турция. Соглашение включало две части — создание безопасного коридора для вывоза украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также снятие препятствий для экспорта российских удобрений.

Москва настаивает, что вторая часть сделки не выполняется. Российский МИД также подчеркивал, что украинское зерно в основном поступает в Европу, а не в беднейшие страны.

К началу марта 2023 года, по данным ООН, благодаря сделке с Украины вышли почти 780 судов с 23 млн т зерна. Более 50% продукции поступило в Европу и Центральную Азию, около 25% — в Азиатско-Тихоокеанский регион, чуть менее 15% — на Ближний Восток и в Северную Америку, менее 3% — в страны, расположенные к югу от Сахары.

Украина, ООН и страны Запада призывали Россию продлить зерновую сделку. Киев выступает за продление сразу на год, а также за включение в соглашение нового порта — Николаева.

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Виктория Громова Виктория Громова
Зерновая сделка Украина Россия продление
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