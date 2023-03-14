В Киеве отвергли идею Москвы по продлению зерновой сделки

Соглашение с Турцией и ООН предусматривает продление как минимум на 120 дней, подчеркнул министр инфраструктуры Украины. В Киеве ждут позицию Анкары и международной организации

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Позиция России по продлению зерновой сделки на 60 дней не соответствует соглашению с Турцией и ООН. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Twitter.

«Соглашение предполагает продление как минимум на 120 дней, поэтому позиция России о продлении сделки только на 60 дней противоречит документу», — написал он.

По словам украинского министра, Киев ждет официальную позицию ООН и Турции как гарантов инициативы.

Источник ТАСС рассказал, что зерновая сделка не предусматривает специальных механизмов продления, она продолжит действие в том же виде после 18 марта, если участники не выступят против. С этой точки зрения не имеет значения, насколько продлевается сделка — на 60 или на 120 дней, отметил собеседник агентства.

Также источник отметил, что расширение зерновой сделки согласовать пока не удается, так как Москва и Киев настаивают на разных вариантах. При этом ни одна из сторон соглашения не заявила о выходе из него.

Накануне замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Москва не против продления зерновой сделки после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней.

Он подчеркнул, что позиция России впредь будет зависеть от «прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта» — банковских транзакций, логистики, страхования, размораживания финансовой деятельности и возобновления экспорта по аммиакопроводу Тольятти — Одесса.

Зерновая сделка была заключена в июле прошлого года. Посредниками выступили ООН и Турция. Соглашение включало две части — создание безопасного коридора для вывоза украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также снятие препятствий для экспорта российских удобрений.

Москва настаивает, что вторая часть сделки не выполняется. Российский МИД также подчеркивал, что украинское зерно в основном поступает в Европу, а не в беднейшие страны.

К началу марта 2023 года, по данным ООН, благодаря сделке с Украины вышли почти 780 судов с 23 млн т зерна. Более 50% продукции поступило в Европу и Центральную Азию, около 25% — в Азиатско-Тихоокеанский регион, чуть менее 15% — на Ближний Восток и в Северную Америку, менее 3% — в страны, расположенные к югу от Сахары.

Украина, ООН и страны Запада призывали Россию продлить зерновую сделку. Киев выступает за продление сразу на год, а также за включение в соглашение нового порта — Николаева.