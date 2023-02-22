Украина предложит расширить зерновую сделку на порты Николаева

Соглашение о безопасном вывозе украинского зерна из черноморских портов в 2022 году заключили ООН, Россия, Украина и Турция. Срок действия уже продлевавшейся сделки истекает в середине марта

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Киев намерен выступить с предложением на год продлить заключенное в 2022 году соглашение о безопасном вывозе украинского зерна из черноморских портов и включить в него порты Николаева, заявил Reuters заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков. Сделку заключили в июле прошлого года при участии ООН, России, Украины и Турции, в ноябре она была продлена и срок ее действия истекает 18 марта.

По его словам, в случае расширения сделки на порты Николаева они смогут подготовиться к вывозу зерна максимум за две недели. «Если порты [Николаева] будут включены в инициативу, будет обязательство не атаковать суда, перевозящие сельхозпродукцию, что может работать даже в текущей ситуации», — отметил он.

Официальное предложение по поводу соглашения Киев намерен выдвинуть на этой неделе, указал Васьков. «Мы будем просить... продлить его не на 120 дней, а хотя бы на один год, потому что украинскому и мировому аграрному рынку необходимо иметь возможность планировать эти объемы [экспорта] в долгосрочной перспективе», — отметил он.

Киев, по словам Васькова, будет настаивать на увеличении числа групп по досмотру судов, чтобы исключить скопление судов в ожидании проверок. Украина ранее обвиняла Россию в задержках с досмотром кораблей, что приводило к сокращению объема отгрузок и потерям трейдеров, пишет агентство. Москва это опровергала, заявляя, что выполняет все свои обязательства в рамках сделки.

Васьков утверждает, что в досмотрах участвуют три российских группы и ситуация не меняется с ноября. «Положительной динамики нет. При этом ООН, Турция и Украина готовы проводить по 40 инспекций в день в случае необходимости. И такая потребность есть — около 140 судов ждут досмотра», — сказал украинский чиновник.

Зерновую сделку заключили в июле 2022 года в Стамбуле при участии ООН, России, Украины и Турции. В конце октября российская сторона временно приостанавливала свое участие в ней после атаки беспилотников на корабли в бухте Севастополя. Позже Киев предоставил Москве гарантии, что не будет использовать зерновой коридор в Черном море для ведения боевых действий и Россия вернулась к участию в соглашении.

Президент России Владимир Путин выступал с критикой реализации соглашения. Осенью он говорил, что большая часть украинского зерна направляется в ЕС, а не в беднейшие страны мира, а экспорт российского продовольствия и удобрений, содействовать которому в рамках соглашения обещал генсек ООН Антониу Гутерриш, по-прежнему затруднен западными санкциями. Ситуацию вокруг сделки Путин называл «надувательством» и выступал за введение ограничений по направлениям вывоза зерна.