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МИД заявил о готовности поддержать продление зерновой сделки на 60 дней

МИД: Россия готова поддержать продление зерновой сделки только на 60 дней
Срок действия сделки истекает 18 марта. Россия не возражает против ее продления, но только на 60 дней. Дальнейшая судьба соглашения будет зависеть от прогресса в снятии ограничений в отношении российского сельхозэкспорта
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Россия не против продления зерновой сделки, но только на 60 дней, сообщил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, участвовавший в переговорах по данному вопросу, передает ТАСС.

«Российская сторона, отмечая пакетный характер предложенных генсекретарем ООН Антониу Гутерришем стамбульских договоренностей, не возражает против очередного продления черноморской инициативы после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней», — сказал он.

Вершинин подчеркнул, что позиция России впредь будет зависеть от «прогресса по нормализации нашего сельхозэкспорта» — банковских транзакций, логистики, страхования, размораживания финансовой деятельности и возобновления экспорта по аммиакопроводу Тольятти — Одесса, пишет «РИА Новости».

Свои заявления замглавы МИДа сделал по итогам переговоров России и ООН в Женеве.

Зерновая сделка была заключена в прошлом июле. Посредниками выступили ООН и Турция (с ними по отдельности подписывали документы Россия и Украина). Соглашение включало две части — создание безопасного коридора для вывоза украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного («Черноморская зерновая инициатива») и снятие препятствий для экспорта российской сельхозпродукции (Меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН).

К началу текущего марта, по данным ООН, благодаря сделке с Украины вышли почти 780 судов с 23 млн т зерна. Более половины продукции поступило в Европу и Центральную Азию, около четверти — в Азиатско-Тихоокеанский регион, чуть менее 15% — на Ближний Восток и в Северную Америку, менее 3% — в страны, расположенные к югу от Сахары.

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Российская сторона настаивает, что вторая часть сделки не выполняется. В начале марта МИД заявил, что «Запад без зазрения совести хоронит гуманитарный пакет генсекретаря ООН». Ведомство подчеркнуло, что украинское зерно в основном поступает в Европу, а не в беднейшие страны, сельскохозяйственному экспорту из России создаются «откровенные препятствия». В частности, Киев по политическим причинам не позволяет возобновить поставки аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса, отмечало министерство.

Украина, ООН и западные страны призывали Россию продлить сделку. Киев выступал за продление сразу на год, а также за включение в соглашение нового порта — Николаева.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Зерновая сделка МИД ООН Украина
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