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Spiegel узнал нахождение судна подозреваемых во взрывах на Nord Stream

Spiegel: судно Andromeda подозреваемых во взрывах на Nord Stream стоит у острова Рюген
Следователи нашли на «Андромеде» следы взрывчатых веществ, а использованный для аренды яхты адрес электронной почты может указывать на связь с Украиной, пишет издание. По данным Spiegel, яхта находится на бывшей военной базе ГДР
Датский военный корабль исследует территорию у острова Кристиансё
Датский военный корабль исследует территорию у острова Кристиансё (Фото: Tom Little / Getty Images)

Парусная яхта Bavaria Cruiser 50 Andromeda («Андромеда»), на которой перемещались подозреваемые во взрывах на трубопроводах проекта «Северный поток», пришвартована на мысе Буг неподалеку от коммуны Дранске на немецком острове Рюген, пишет Der Spiegel со ссылкой на источники. Это же местонахождение называет Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)

По данным издания, следователи во время обыска на «Андромеде» в январе изъяли бортовую электронику для расследования, на самом судне обнаружили следы взрывчатых веществ, а использованный для аренды судна адрес электронной почты может указывать на связь с Украиной.

Сейчас яхта находится на закрытой территории бывшего военного порта, прежде там стояли быстроходные катера Народного военно-морского флота ГДР, после присоединения республики к ФРГ базу закрыли. Сейчас эта территория используется чартерной компанией-владельцем «Андромеды» для зимней стоянки парусных кораблей.

Яхта не оборудована автоматической системой распознавания и ее данные невозможно обнаружить на обычных трекерах перемещения кораблей, а потому следователями пришлось для восстановления пути следования «Андромеды» использовать сохраненные радиолокационные записи судоходства в Балтийском море, пишет Spiegel. Издание отмечает, что эти реестры могут быть неполными для малых судов.

О возможном использовании 15-метровой «Андромеды» для совершения диверсии на газопровода ранее говорили источники Spiegel, яхту арендовали у чартерной компании на острове Рюген. Собеседники Reuters при этом сообщали, что корабль искали также на острове Кристиансё в Дании. «Вчера мне звонил практически весь мир. Мне звонили 87 разных людей», — рассказал смотритель острова Сорен Тиим Андерсен.

Немецкая сторона подтвердила, что следователи в январе обыскивали подозрительное судно, которое могло использовать для перевозки взрывчатки, использованной при взрывах на Nord Stream. В заявлении федерального прокурора отмечалось, что достоверной информации о виновниках и мотивах произошедшего пока нет, как подозрений в отношении сотрудников немецкой компании, сдавшей судно в аренду.

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По данным The New York Times, корабль арендовала «проукраинская группировка», в которую входят граждане России и Украины. Источники газеты говорили, что европейские и американская разведки еще многого не понимают относительно произошедшего. Die Zeit писала, что диверсионная группа насчитывала шесть человек — пять мужчин и одна женщина, а «следы ведут на Украину».

МИД Украины назвал публикации СМИ спланированной акцией и «развешиванием ярлыков», указав, что в материалах изданий не говорится, что украинские власти были связаны с произошедшим. Сомнения в «украинском следе» выражали и в Кремле. «Явно авторы теракта хотят отвлечь внимание. Явно это скоординированный вброс в СМИ», — оценил материалы представитель президента Дмитрий Песков. Президент Владимир Путин считает виновными «англосаксов».

 




 

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Германия Северный поток Nord Stream
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