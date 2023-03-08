Дуда счел полезным для Европы уничтожение «Северных потоков»

Уничтожение «Северных потоков» сведет на нет «стремление России» доминировать и сделать Западную Европу зависимой от себя, пояснил президент Польши Анджей Дуда

Анджей Дуда (Фото: Jakub Szymczuk / KPRP ​/ Reuters)

Уничтожение газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» является полезным для Европы. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью CNN.

«[Если] «Северный поток-2» прекратит свое существование, это будет выгодно Европе, так как сведет на нет стремление России доминировать и сделать зависимой от себя Западную Европу», — заявил он (цитата по Bankier).

Польский лидер не стал оценивать достоверность информации о причастности проукраинской группировки к взрывам на газопроводах, но выразил надежду, что расследование по этому делу выявит виновных.

В августе 2022 года Дуда призывал демонтировать «Северный поток-2». Он вспомнил, что строительство газопровода началось после присоединения Крыма к России. Президент Польши указал, что, несмотря на осуждение процесса вхождения полуострова в состав России, многие страны «задабривали» Кремль, чтобы продолжать вести бизнес, как обычно.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях.

Президент России Владимир Путин возложил ответственность за подрыв на «англосаксов», которым нарушение работы газопроводов было «выгодно».

Расследованием занимаются Германия, Швеция и Дания, в международных водах которых произошли взрывы. Россия неоднократно заявляла, что ее специалистов к расследованию не допускают.

В начале февраля американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором со ссылкой на один анонимный источник утверждалось, что подрыв организовали водолазы из США при участии Норвегии. В Пентагоне и Белом доме опровергли причастность к инциденту.

Позднее The New York Times сообщила, что новые разведывательные данные свидетельствуют о причастности к подрывам «Северных потоков» проукраинской группировки. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг какую-либо причастность страны к диверсии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала «западные режимы, имеющие отношение к происшествию», вместо утечек по меньшей мере «взять в проработку материалы журналистского расследования Херша, не подменяя их анонимными вбросами».