Матвиенко оценила мемы россиян про законы о фейках и оскорблении власти

«Покритикуешь власть — подпадешь под закон об оскорблении власти, похвалишь — подпадешь под закон о фейковых новостях», — привела один из мемов спикер. Соответствующие законы были одобрены Думой и Совфедом

Валентина Матвиенко (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила новые мемы россиян про законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов. Об этом она заявила на заседании научно-экспертного совета при председателе верхней палаты парламента, передает ТАСС.

«Вчера только приняли законы [сенатора Андрея] Клишаса, а сегодня уже новые мемы: покритикуешь власть — подпадешь под закон об оскорблении власти, похвалишь власть — подпадешь под закон о фейковых новостях. И так, и так наказание», — сказала Матвиенко. Она отметила, что в России живут не только умные ученые и эксперты, но и «народ талантливейший, умнейший, креативнейший».

Госдума одобрила закон о фейковых новостях 7 марта, он предусматривает штраф за распространение недостоверной информации от 100 тыс. до 1,5 млн руб. и блокировку издания, если фейки не будут удалены. Закон не распространяется на новостные агрегаторы. Депутаты также одобрили законопроект о наказании за оскорбление власти, Роскомнадзор будет блокировать сайты с подобной информацией, максимальный штраф за подобные нарушения составит 300 тыс. руб. Позднее в Совфеде одобрили оба закона.

Совет при президенте России по правам человека (СПЧ) попросил президента Владимира Путина отклонить «законопроекты Клишаса» и призвал отправить их на доработку. До этого в СПЧ также просили сенаторов отклонить эти документы, но в Совфеде не увидели в заявлении Совета серьезных юридических претензий.