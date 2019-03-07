Госдума приняла закон о фейковых новостях

Также принят закон о борьбе с материалами, оскорбляющими государственные символы и институты власти

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В третьем, окончательном чтении принят закон о наказании за распространение фейковых новостей в интернете. Документ поддержали 322 депутата (71,6%), против проголосовали 78 (17,3%), воздержавшихся не было. Трансляция велась на сайте нижней палаты.

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