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Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+16,11%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,05%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Журналисты и правозащитники выступили против закона о фейковых новостях
Журналисты и литераторы написали открытое обращение, в котором призвали опротестовать «установление в стране режима прямой цензуры»
Митинг против изоляции Рунета в Москве (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Более ста литераторов и журналистов из ассоциаций «Свободное слово», «ПЭН-Москва» и «Санкт-Петербургский ПЕН-клуб» подготовили совместное заявление, в котором выступили против принятых недавно Госдумой законах о фейковых новостях и об оскорблении власти. Полный текст их заявления опубликовало издание Colta.

Обращение под заголовком «Об установлении в стране режима прямой цензуры» подписали литературный критик Александр Архангельский, переводчица Елена Баевская, поэт и переводчик Дмитрий Веденяпин, драматург Александр Гельман, журналист Сергей Пархоменко, правозащитники Лев Рубинштейн и Зоя Светова и многие другие.

Они назвали принятые в третьем, окончательном чтении законопроекты «открытой декларацией об установлении в стране режима прямой цензуры». Авторы заявления сослались на ст. 29 российской Конституции, в которой говорится: «Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них <...>. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается».

Авторы письма указывают, что новые законы устанавливают «право чиновника по собственному усмотрению, без следствия и суда, своим единоличным решением <...> запрещать распространение любой информации <...>».

«Речь идет о грубом чиновничьем произволе, о циничном попрании конституционных прав граждан Российской Федерации. Речь идет о создании невыносимых дискриминационных условий для российской медийной индустрии. Речь идет о государственных репрессиях против всего журналистского и писательского сообщества», — подчеркивается в заявлении.

Они призывают своих коллег выступить против законопроектов и выразить протест чиновникам в российских и международных судах.

Политика
СПЧ попросил сенаторов отклонить законы о фейках и неуважении к власти

На минувшей неделе, 7 марта, нижняя палата парламента приняла в третьем чтении законопроекты сенатора Андрея Клишаса о введении наказаний за распространение фейковых новостей и проявление неуважения к власти. Против этих инициатив уже выступил Совет по правам человека при президенте (СПЧ). Он попросил отклонить их и направить на доработку, поскольку в действующей редакции они противоречат Конституции.

Автор: Анна Трунина
Теги: журналисты, цензура, фейковые новости
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