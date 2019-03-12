Журналисты и правозащитники выступили против закона о фейковых новостях

Журналисты и правозащитники выступили против закона о фейковых новостях

Журналисты и литераторы написали открытое обращение, в котором призвали опротестовать «установление в стране режима прямой цензуры»

Митинг против изоляции Рунета в Москве (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Более ста литераторов и журналистов из ассоциаций «Свободное слово», «ПЭН-Москва» и «Санкт-Петербургский ПЕН-клуб» подготовили совместное заявление, в котором выступили против принятых недавно Госдумой законах о фейковых новостях и об оскорблении власти. Полный текст их заявления опубликовало издание Colta.

Обращение под заголовком «Об установлении в стране режима прямой цензуры» подписали литературный критик Александр Архангельский, переводчица Елена Баевская, поэт и переводчик Дмитрий Веденяпин, драматург Александр Гельман, журналист Сергей Пархоменко, правозащитники Лев Рубинштейн и Зоя Светова и многие другие.

Они назвали принятые в третьем, окончательном чтении законопроекты «открытой декларацией об установлении в стране режима прямой цензуры». Авторы заявления сослались на ст. 29 российской Конституции, в которой говорится: «Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них <...>. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается».

Авторы письма указывают, что новые законы устанавливают «право чиновника по собственному усмотрению, без следствия и суда, своим единоличным решением <...> запрещать распространение любой информации <...>».

«Речь идет о грубом чиновничьем произволе, о циничном попрании конституционных прав граждан Российской Федерации. Речь идет о создании невыносимых дискриминационных условий для российской медийной индустрии. Речь идет о государственных репрессиях против всего журналистского и писательского сообщества», — подчеркивается в заявлении.