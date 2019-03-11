СПЧ попросил сенаторов отклонить законы о фейках и неуважении к власти

Совет по правам человека при президенте (СПЧ) попросил Совет Федерации отклонить принятые Госдумой законопроекты о фейковых новостях и штрафах за неуважение к власти в Сети и отправить документы на доработку. Такое решение в СПЧ приняли после экспертного анализа законопроектов, говорится на сайте Совета.

Экспертные заключения подробно критикуют оба законопроекта. В частности, в анализе закона о штрафах за недостоверные новости подчеркивается, что документ создает «основу для произвольного преследования граждан и организаций», а крупные штрафы могут разорить многие российские СМИ, так как «вероятность ошибки в новостях довольно велика».

В заключении к законопроекту об оскорблении власти подчеркивается, что документ противоречит Конституции, которая гарантирует каждому свободу мысли и слова.

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