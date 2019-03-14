СПЧ попросил Путина отклонить законы о фейках и оскорблении госсимволов

Совет при президенте России по правам человека (СПЧ) направил Владимиру Путину экспертное заключение по законам о неуважении власти и оскорблении госсимволов, в котором призвал не подписывать законы и отправить их на доработку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу СПЧ Михаила Федотова.

«Мы уже направили президенту наше экспертное заключение [с рекомендацией] отклонить и отправить на доработку», — сказал Федотов, уточнив, что президенту направили то же заключение, что и Совфеду.

11 марта СПЧ просил Совет Федерации отклонить принятые Госдумой законопроекты. В частности, в экспертном заключении по закону о штрафах за недостоверные новости подчеркивается, что он создает «основу для произвольного преследования граждан и организаций», а крупные штрафы могут разорить многие российские СМИ. Относительно закона об оскорблении власти СПЧ указал на его противоречие Конституции, которая гарантирует каждому свободу мысли и слова.

Однако Совфед все равно одобрил законы, инициатором которых стал сенатор Андрей Клишас. Он раскритиковал претензии к документам и заявил, что не увидел в заявлении СПЧ серьезных юридических претензий.