Совфед одобрил законы о наказаниях за оскорбление власти и фейки

Инициатором законов стал сенатор Андрей Клишас. Законопроекты вызвали критику журналистов и правозащитников, против них выступил Совет по правам человека

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сенаторы — за

В среду, 13 марта, сенаторы одобрили законы о неуважении к власти и о недостоверных новостях. В поддержку первого проголосовали 142 члена Совета Федерации (четверо против, пятеро воздержались), за «антифейк» — 144 (четверо против, двое воздержались). Об этом сообщает корреспондент РБК.

Законопроекты представлял председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас. Он раскритиковал претензии к документам, которые в Совфед ранее направил президентский Совет по правам человека (СПЧ). По словам Клишаса, претензии «даже не вычитывал юрист» и обсуждать с сенаторами от совета приехал «не юрист, а политолог». Он не увидел в заключении серьезных юридических претензий к законопроектам.

Комментируя закон об оскорблении госсимволов, Клишас подчеркнул, что инициатива не призывает граждан уважать власть. Закон лишь запрещает оскорбления «в неприличной форме». Сенатор Светлана Горячева отметила, что эта формулировка расплывчатая и ее стоило бы уточнить, и назвала штраф в 30 тыс. руб. чрезмерно большим. Клишас согласился с тем, что размер штрафов чрезмерный, но тут же напомнил, что за их увеличение выступили депутаты.

После презентации сенатор Оксана Бурико спросила присутствовавшего на обсуждении замглавы Роскомнадзора Александра Панкова, поможет ли закон о фейках бороться с распространением подобной информации в социальных сетях. Тот ответил, что способы борьбы с недостоверной информацией в соцсетях существуют и так.