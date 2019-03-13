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Политика ,  
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Совфед одобрил законы о наказаниях за оскорбление власти и фейки
Инициатором законов стал сенатор Андрей Клишас. Законопроекты вызвали критику журналистов и правозащитников, против них выступил Совет по правам человека
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сенаторы — за

В среду, 13 марта, сенаторы одобрили законы о неуважении к власти и о недостоверных новостях. В поддержку первого проголосовали 142 члена Совета Федерации (четверо против, пятеро воздержались), за «антифейк» — 144 (четверо против, двое воздержались). Об этом сообщает корреспондент РБК.

Законопроекты представлял председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас. Он раскритиковал претензии к документам, которые в Совфед ранее направил президентский Совет по правам человека (СПЧ). По словам Клишаса, претензии «даже не вычитывал юрист» и обсуждать с сенаторами от совета приехал «не юрист, а политолог». Он не увидел в заключении серьезных юридических претензий к законопроектам.

Комментируя закон об оскорблении госсимволов, Клишас подчеркнул, что инициатива не призывает граждан уважать власть. Закон лишь запрещает оскорбления «в неприличной форме». Сенатор Светлана Горячева отметила, что эта формулировка расплывчатая и ее стоило бы уточнить, и назвала штраф в 30 тыс. руб. чрезмерно большим. Клишас согласился с тем, что размер штрафов чрезмерный, но тут же напомнил, что за их увеличение выступили депутаты.

После презентации сенатор Оксана Бурико спросила присутствовавшего на обсуждении замглавы Роскомнадзора Александра Панкова, поможет ли закон о фейках бороться с распространением подобной информации в социальных сетях. Тот ответил, что способы борьбы с недостоверной информацией в соцсетях существуют и так.

Голоса против

Некоторые сенаторы выступили против законов. Так, Людмила Нарусова заявила, что Клишасу следует прислушаться к отрицательному отзыву СПЧ, а не «называть его уничижительно политологией». Она назвала целью принятия законов «устрашение» общества и предложила создать согласительную комиссию по обсуждению инициатив. Нарусова заявила, что законы противоречат европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. На это Клишас возразил, что в ней ничего не говорится о недостоверной информации, распространяемой под видом достоверной.

Ранее инициативы вызвали сильный резонанс, против них кроме СПЧ выступали журналисты и правозащитники. За день до заседания Совфеда более ста литераторов и журналистов из ассоциаций «Свободное слово» и «ПЭН-Москва» подготовили открытое письмо, в котором попросили сенаторов отклонить законы. Они заявили о «грубом чиновничьем произволе, о циничном попрании конституционных прав граждан». Авторы письма также посчитали, что эти законы создадут «невыносимые дискриминационные условия для российской медийной индустрии».

7 марта законы в третьем, окончательном чтении приняла Госдума. Во время второго чтения депутаты внесли поправки в инициативы. В законе об оскорблении власти появилось уточнение, что Роскомнадзор должен уведомлять автора сообщения о блокировке за сутки, давая возможность удалить сообщение. Кроме того, была добавлена оговорка, что информация, доступ к которой будут ограничивать, должна не только проявлять явное неуважение, но и «оскорблять человеческое достоинство и общественную нравственность». Наконец, максимальный штраф за неуважение к власти вырос с 5 тыс. до 300 тыс. руб.

В законе о фейковых новостях появилась дифференциация размера штрафов от 30 тыс. до 1,5 млн руб. Депутаты установили возможность конфискации предмета административного правонарушения у нарушителей, если речь идет, к примеру, о тиражах газет.

Законопроекты о борьбе с фейковыми новостями и неуважении к власти внесла в Госдуму в декабре 2018 года группа парламентариев во главе с председателем комитета по конституционному законодательству Совфеда Андреем Клишасом. Генпрокуратура, Минюст, Минкомсвязь и Роскомнадзор раскритиковали законопроект о фейках, однако правительство поддержало документ, оставив положительный отзыв «с учетом замечаний». Власти рекомендовали парламентариям уточнить формулировку, которая разрешает распространение недостоверной информации, в случае если та не угрожает жизни и здоровью граждан, а также массовому порядку.

Автор: Евгения Кузнецова
Теги: Андрей Клишас, оскорбление, фейковые новости, Совет Федерации
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