Песков отказался считать цензурой законопроект о фейковых новостях

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не считает законопроект о наказании за распространение недостоверных новостей цензурой. По его мнению, документ «достаточно продуманный». Об этом сообщает корреспондент РБК.

Песков заявил, что фейковые новости жестко регулируются во многих странах и что необходимо аналогично действовать и в России. Он подчеркнул, что опасения по поводу применения закона могут оказаться беспочвенными.

При этом пресс-секретарь не стал прогнозировать, подпишет ли закон Владимир Путин, и предложил дождаться поступления документа в Кремль. Песков также отметил, что работа над законопроектом «ведется давно, он достаточно продуманный».​

13 марта законопроект поддержал Совет Федерации, хотя СПЧ при президенте просил сенаторов отклонить документ и указывал, что он создает «основу для произвольного преследования граждан и организаций». Госдума одобрила закон 7 марта. Он предусматривает штраф за распространение недостоверных новостей в размере от 30 тыс. до 1,5 млн руб. и блокировку издания, которое по каким-либо причинам не смогло «незамедлительно» удалить недостоверный материал.