Глава МИД Германии ответила на идею Трампа вернуть Россию в G7

Нормальное сотрудничество с Россией в рамках G7 в текущих реалиях невозможно, заявила Бербок. Желание вернуть Россию в организацию ранее вновь выразил Трамп

Анналена Бербок (Фото: Sven Hoppe / dpa / Global Look Press)

Нормальное сотрудничество с Россией в рамках «Большой семерки» (G7) невозможно, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Как партнеры по G7, мы неоднократно заявляли в течение последних трех лет после этого жестокого полномасштабного российского вторжения: нормальное сотрудничество с этой Россией, с Россией [президента России Владимира] Путина, невозможно», — сказала министр (цитата по DPA). Так она оценила слова американского президента Дональда Трампа о том, что он хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку».

Однако, «если мы все вернемся на путь мира и эта политика агрессии изменится, то это, конечно, также будет означать, что мы сможем возобновить сотрудничество в самых разных областях», добавила Бербок.

Глава МИД отметила, что приветствует любые реальные шаги к миру на Украине. Однако давление Запада на Россию, по ее мнению, «должно быть сохранено».

Россию исключили из G7 (тогда носила название «Большая восьмерка» или G8) в 2014 году после присоединения Крыма. Форум превратился в «Большую семерку», участниками которого остались Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

Трамп не раз заявлял, что исключение России из «Большой семерки» было ошибкой. Восстановление формата G8 с участием России, по его словам, отвечает интересам всех участников. «Многие из тех вещей, о которых мы говорим, касаются Путина. Пусть он будет с нами <...> и все будет сделано», — так он комментировал эту тему в период своего первого срока в 2020 году.

После переизбрания Трампа на второй срок контакты Москвы и Вашингтона активизировались, это признавали и в Кремле. 12 февраля Трамп провел с Путиным продолжительный телефонный разговор, после которого заявил, что договорился с российским коллегой начать переговоры по Украине. На следующий день после этого разговора Трамп вновь заявил о желании вернуть Россию в G7.

Инициативы Трампа по возвращению России и ранее не находили поддержки среди других участников G7. Лидеры других стран клуба, таких как Франция, Канада и Германия, отвергали предложение. «Россия была исключена из G7 после того, как она вторглась в Крым несколько лет назад. И ее продолжающееся неуважение к международным правилам и нормам, выставляемое напоказ, — причина, по которой она остается за пределами G7. И она продолжит там оставаться», — говорил в 2020 году премьер Канады Джастин Трюдо.

Кремль еще в 2019 году отмечал, что возвращение России в G7 и смена формата на G8 не являются самоцелью. Однако Россия не отказывается от общения в любых форматах, подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.