Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»
Президент США Трамп заявил журналистам, что исключение России из G7 было ошибкой и он хотел бы вернуть Москву в этот международный клуб. Его слова цитирует Reuters.
Россия была исключена из «Большой восьмерки», превратившейся таким образом в «Большую семерку», в 2014 году, после присоединения Крыма.
Дональд Трамп неоднократно высказывался о том, что исключение России из «Большой семерки» (G7) было ошибкой и восстановление формата G8 с участием России отвечает интересам всех участников. «Многие из тех вещей, о которых мы говорим, касаются Путина. Пусть он будет с нами... и все будет сделано», — так он комментировал эту тему в период своего первого срока в 2020 году.
Кремль еще в 2019 году отмечал, что возвращение России в G7 и смена формата на G8 не являются самоцелью. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напоминал слова Путина о том, что Россия не отказывается от общения в любых форматах.
Однако инициативы Трампа не нашли поддержки среди других участников G7. Лидеры других стран клуба, таких как Канада и Германия, отвергли предложение, напомнив о причинах исключения России в 2014 году. «Россия была исключена из G7 после того, как она вторглась в Крым несколько лет назад. И ее продолжающееся неуважение к международным правилам и нормам, выставляемое напоказ, — причина, по которой она остается за пределами G7. И она продолжит там оставаться», — говорил премьер Канады Джастин Трюдо.
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