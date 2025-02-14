Трамп назвал ошибкой исключение России из G8

Исключение России из Группы восьми (G8) было ошибкой, заявил американский лидер Дональд Трамп, передает Reuters.

Москву вывели из клуба «Большой восьмерки» в 2014 году на фоне присоединения Крыма. Форум превратился в «Большую семерку», участниками которого остались Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

«Я думаю, было ошибкой исключать их (Россию — РБК). Вопрос не в том, нравится вам Россия или нет. Вопрос в G8», — сказал Трамп в ходе встречи с журналистами по вопросу введения торговых пошлин.

В 2020 году Трамп в соцсети Х (Twitter) писал, что Вашингтон в свое время настоял на исключении России из Группы восьми по той причине, что Москва фактически полностью переиграла на внешнеполитической арене тогдашнего президента США Барака Обаму. По мнению республиканца, США в те годы были слабы во всем, «но особенно в отношении России».