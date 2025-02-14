 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Трамп назвал ошибкой исключение России из G8

Исключение России из Группы восьми (G8) было ошибкой, заявил американский лидер Дональд Трамп, передает Reuters.

Москву вывели из клуба «Большой восьмерки» в 2014 году на фоне присоединения Крыма. Форум превратился в «Большую семерку», участниками которого остались Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

«Я думаю, было ошибкой исключать их (Россию — РБК). Вопрос не в том, нравится вам Россия или нет. Вопрос в G8», — сказал Трамп в ходе встречи с журналистами по вопросу введения торговых пошлин.

Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»
Политика
Дональд Трамп

В 2020 году Трамп в соцсети Х (Twitter) писал, что Вашингтон в свое время настоял на исключении России из Группы восьми по той причине, что Москва фактически полностью переиграла на внешнеполитической арене тогдашнего президента США Барака Обаму. По мнению республиканца, США в те годы были слабы во всем, «но особенно в отношении России».

Читайте РБК в Telegram.

FT узнала, когда на Западе ожидают сделки Путина и Трампа

Трамп анонсировал переговоры России, США и Украины в Мюнхене

Бизнес-джет ВВС США приземлился в Москве

Кремль ответил на предложение Трампа о месте встречи с Путиным

Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»

Российский рынок акций замедлил рост после резкого взлета

На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Аналитики Bloomberg составили три сценария завершения конфликта России и Украины
Теги
Персоны
Дональд Трамп США Россия
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»
Политика
Стармер призвал лидеров G7 усилить экономическое давление на Россию
Политика
Страны G7 согласовали детали выдачи Украине кредита на $50 млрд
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 94,92 (-3,09) Инвестиции, 13 фев, 18:04 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 91,03 (-3,02) Инвестиции, 13 фев, 18:04
Футболист сборной России не спас ПАОК от поражения в Лиге ЕвропыСпорт, 01:16
Киев опроверг слова Трампа о переговорах с Россией в МюнхенеПолитика, 01:09
В МВД заявили о проверке после сообщений о стрельбе в кафе в МосквеОбщество, 01:00
Володин поручил разобраться с ошибкой в имени Дантеса в документеОбщество, 00:46
Винник раскрыл маршрут возвращения в РоссиюПолитика, 00:41
Трамп пригрозил БРИКС пошлинами в 100% за «игры с долларом»Политика, 00:34
Доходы России от нефтяного экспорта в январе выросли на $1 млрдБизнес, 00:01
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Трамп назвал ошибкой исключение России из G8Политика, 00:01
Трамп анонсировал переговоры России, США и Украины в МюнхенеПолитика, 00:00
В Курахове обнаружили цех ВСУ по производству дроновПолитика, 13 фев, 23:32
Освобожденный США россиянин Винник прилетел в МосквуПолитика, 13 фев, 23:24
Глава Пентагона призвал «сделать НАТО снова великим»Политика, 13 фев, 23:15
Бизнес-джет ВВС США приземлился в МосквеПолитика, 13 фев, 23:07
В «Ростелекоме» посчитали ущерб от повреждения кабеля в Балтийском мореТехнологии и медиа, 13 фев, 23:03