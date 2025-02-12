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Военная операция на Украине ,  
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Трамп заявил, что договорился с Путиным начать переговоры по Украине

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Военная операция на Украине
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Возвращение Трампа в Белый дом
США и Россия договорились начать переговоры по Украине, сообщил американский лидер. В Кремле сообщили, что Путин согласился, что долгосрочное урегулирование возможно путем переговоров
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин договорились начать переговоры по Украине. Об этом сообщил Трамп в своей соцсети Truth Social.

По его словам, «наши соответствующие команды немедленно приступят к переговорам». Президента Украины Владимира Зеленского проинформируют о переговорах, сообщил Трамп. По его словам, этим «я и займусь прямо сейчас».

В свою очередь, Кремль сообщил, что Путин в разговоре с Трампом заявил, что нужно устранить первопричины конфликта. Российский лидер также согласился, что долгосрочное урегулирование «возможно путем мирных переговоров».

С американской стороны в переговорную команду войдет госсекретарь Марк Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник Стив Уиткофф. Трамп выразил надежду, что переговоры «будут успешными».

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Путин и Трамп провели в среду, 12 февраля, продолжительный телефонный разговор, сообщил американский президент. Кремль подтвердил факт разговора. Во время общения Путин пригласил Трампа в Москву. Трамп, в свою очередь, упомянул, что стороны «договорились работать вместе, очень тесно, в том числе посещать страны друг друга».

Сторонам «лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям», которые интересны для России и США, говорил в конце января Путин.

Путин и Трамп провели продолжительный телефонный разговор
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Дональд Трамп

Условием для начала переговоров с Россией, в свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский называл свою встречу с Трампом. Украине для обеспечения устойчивого режима прекращения огня необходимо будет предоставить гарантии безопасности, добавлял он позднее.

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Владимир Путин Дональд Трамп переговоры Россия США
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