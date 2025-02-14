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Политика ,  
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В Приднестровье поступил газ за счет российского кредита

После прекращения поступления газа через Украину полтора месяца назад в Приднестровье поступило топливо «благодаря российской кредитной помощи». В регионе разразился энергокризис, помощь предлагали также Молдавия и ЕС
Фото: Елена Майорова / Global Look Press
Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Приднестровье получило газ благодаря российской помощи, сообщил глава непризнанной республики Вадим Красносельский в своем телеграм-канале.

«Сообщаю, что сегодня в Приднестровье зашел газ. Данная поставка стала возможна благодаря российской кредитной помощи и кропотливой, скрупулезной слаженной работе команды Министерства энергетики Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Он поблагодарил Россию за помощь Приднестровью «в сложнейшей энергетической ситуации».

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Фото:Andreea Campeanu / Getty Images

После того, как с 1 января прекратился транзит российского газа через территорию Украины, в республике начались энергокризис и перебои с подачей тепла и электричества. 29 января Красносельский сообщал, что Приднестровье получит от России кредит на покупку газа.

За два дня до этого Кишинев сообщил, что Молдавия предоставит 3 млн куб. м газа Приднестровью для поддержания давления в системе. Красносельский говорил, что Тирасполь вернет этот газ «либо в натуральном выражении», либо оплатит его.

Помощь республике также собирался оказать ЕС, но, как заявила молдавская сторона, Приднестровье отказалось от предложенных ему поставок газа на €60 млн. «Россия не позволяет им принимать европейскую помощь, опасаясь потерять контроль над регионом», — указывали в Кишиневе.

Молдавия в связи с предоставлением Приднестровью российской помощи заявляла, что «Кремль хочет спровоцировать сценарий эскалации и конфликта», поставляя газ только на левый, приднестровский берег.

МИД России утверждал, что Молдавия препятствует оказанию помощи непризнанной республике со стороны России и ЕС. Также ведомство сообщало о поступлении российского газа в регион еще 1 февраля.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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