В Приднестровье поступил газ за счет российского кредита
Приднестровье получило газ благодаря российской помощи, сообщил глава непризнанной республики Вадим Красносельский в своем телеграм-канале.
«Сообщаю, что сегодня в Приднестровье зашел газ. Данная поставка стала возможна благодаря российской кредитной помощи и кропотливой, скрупулезной слаженной работе команды Министерства энергетики Российской Федерации», — сказано в сообщении.
Он поблагодарил Россию за помощь Приднестровью «в сложнейшей энергетической ситуации».
После того, как с 1 января прекратился транзит российского газа через территорию Украины, в республике начались энергокризис и перебои с подачей тепла и электричества. 29 января Красносельский сообщал, что Приднестровье получит от России кредит на покупку газа.
За два дня до этого Кишинев сообщил, что Молдавия предоставит 3 млн куб. м газа Приднестровью для поддержания давления в системе. Красносельский говорил, что Тирасполь вернет этот газ «либо в натуральном выражении», либо оплатит его.
Помощь республике также собирался оказать ЕС, но, как заявила молдавская сторона, Приднестровье отказалось от предложенных ему поставок газа на €60 млн. «Россия не позволяет им принимать европейскую помощь, опасаясь потерять контроль над регионом», — указывали в Кишиневе.
Молдавия в связи с предоставлением Приднестровью российской помощи заявляла, что «Кремль хочет спровоцировать сценарий эскалации и конфликта», поставляя газ только на левый, приднестровский берег.
МИД России утверждал, что Молдавия препятствует оказанию помощи непризнанной республике со стороны России и ЕС. Также ведомство сообщало о поступлении российского газа в регион еще 1 февраля.
Читайте РБК в Telegram.
FT узнала, когда на Западе ожидают сделки Путина и Трампа
Трамп анонсировал переговоры России, США и Украины в Мюнхене
Бизнес-джет ВВС США приземлился в Москве
Кремль ответил на предложение Трампа о месте встречи с Путиным
Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»
Российский рынок акций замедлил рост после резкого взлета
На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука
В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Аналитики Bloomberg составили три сценария завершения конфликта России и Украины