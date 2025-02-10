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Политика ,  
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Кишинев сообщил об изменении схемы поставки газа Приднестровью и условиях

Фото: Andreea Campeanu / Getty Images
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images

Власти непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) отказались от помощи Евросоюза на €60 млн для поставок газа своим жителям, сообщил молдавский премьер Дорин Речан в Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

«Россия не позволяет им принимать европейскую помощь, опасаясь потерять контроль над регионом. Основным условием, отвергнутым Тирасполем, стало постепенное повышение тарифов для потребителей. Поэтому они не могут получить деньги из европейской помощи в €60 млн», — написал Речан.

Газ поступит в непризнанную республику по другой схеме: венгерский трейдер MET Gas and Energy Marketing заплатит дубайской JNX General Trading и доставит газ к границе с Молдавией. Приднестровье оплатит транзитные расходы от госграницы до территории региона. Власти Молдавии разрешат транзит, а Принестровье для этого «предпримет ряд действий для демонстрации открытости», написал молдавский премьер: освободит политзаключенных, решит проблему со средней школой в Рыбнице, сохранит в сетке вещания общественное молдавское телевидение, демонтирует установленные в 2022-м контрольно-пропускные пункты.

«Решение, выбранное тираспольским режимом, означает, что жители Приднестровья продолжат жить в состоянии непредсказуемости и переживать за газоснабжение. Это решение, которое не решает проблему в долгосрочной перспективе. Однако мы не будем блокировать доставку газа и не дадим замерзнуть левобережным», — подчеркнул молдавский премьер.

Приднестровский регион, расположенный на левой стороне Днестра, является частью Молдавии, его независимость не признают ни Россия, ни другие страны-члены ООН. Власти Молдавии не контролируют территорию непризнанной республики, на ее территории находится база российских миротворцев.

Российский МИД подчеркивает, что срочная потребность Приднестровья в газе возникла в связи с прекращением транзита через украинскую территорию по решению Киева. Власти Приднестровья, обращает внимание ведомство, приветствовали помощь Евросоюза, но молдавское правительство стало выдвигать условия.

«Сегодня власти в Кишиневе препятствуют реализации любых механизмов гуманитарной помощи Приднестровью со стороны и Российской Федерации, и Европейского союза. Это является грубым нарушением Соглашения 1992 года о принципах мирного урегулирования приднестровского кризиса», — сказано в заявлении МИДа.

Материал дополняется.

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Приднестровье Молдавия газ Венгрия
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