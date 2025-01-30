МИД обвинил Молдавию в создании помех для помощи Приднестровью

Молдавия препятствует оказанию помощи Приднестровью со стороны России и ЕС, заявила Захарова. В Кишиневе заявили, что предложенная Москвой схема угрожает «дестабилизацией». Газ планировали поставлять через Турцию, писал «Ъ»

Сотрудники коммунальных служб помогают пенсионерам заготавливать дрова в Тирасполе, 22 января 2025 года (Фото: Артем Кулекин / РИА Новости)

Москва обеспокоена затягиванием энергетического кризиса в Приднестровье, Молдавия препятствует оказанию помощи непризнанной республике со стороны России и ЕС, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Экономические и социальные трудности для Приднестровья стремительно нарастают. Причины все новых проволочек и возражений молдавской стороны против предлагаемых внешними партнерами вариантов действий непонятны», — сказала она.

После истечения срока контракта «Газпрома» и «Нафтогаза» о транзите по единственному маршруту через Украину Россия «предложила четкий механизм закупки газа и его доставки в Приднестровье», однако его реализации воспрепятствовал Кишинев, отметила Захарова. После этого, по ее словам, ЕС выделил Тирасполю грант на €30 млн для покрытия срочных энергетических потребностей, в ответ Молдавия выдвинула «условия и оговорки».

Захарова назвала действия Кишинева «грубым нарушением» соглашения о мирном урегулировании приднестровского конфликта от 1992 года, в котором содержится требование о недопущении «любых санкций и блокад», а также «помех на пути движения товаров, услуг и людей».

Молдавия получала российский газ через Украину и направляла его Приднестровью в обмен на электроэнергию. Москва неоднократно говорила о готовности продлить контракт с «Нафтогазом», однако Киев от этого отказался. В результате в непризнанной республике начались веерные отключения света и отопления, это спровоцировало протесты местных жителей.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники называл одним из рассматриваемых вариантов поставок российского газа в Приднестровье маршрут через Турцию. Предложенная Россией схема угрожает дестабилизацией ситуации в Молдавии, заявил премьер-министр Дорин Речан. Как уточнял глава непризнанной республики Вадим Красносельский, Кишинев ссылался на нарушение санкций ЕС и делал «какие-то заявления непонятные», связанные в том числе с выводом российских миротворцев.

27 января Речан объявил о поставке Приднестровью 3 млн куб. м газа для поддержания давления в системе по ценам, действовавшим до энергетического кризиса. Красносельский сообщил, что Россия предоставит кредит для расчета с «Молдовагазом» за поставку топлива.