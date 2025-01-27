Молдавия выделит 3 млн куб. м газа Приднестровью

Молдавия даст Приднестровью 3 млн куб. м газа для поддержания давления в системе, а ЕС выделит €30 млн на его закупку для производства электроэнергии для правого берега Днестра, сообщил Речан

Участники акции протеста на границе Приднестровья с Молдавией по газовому кризису требуют от Кишинева пропустить газ в республику, 24 января 2025 года (Фото: Артем Кулекин / РИА Новости)

Молдавия предоставит 3 млн куб. м газа Приднестровью для поддержания давления в системе, сообщил премьер-министр Дорин Речан, передает Noi.

Он также сообщил, что ЕС выделяет €30 млн для закупки газа, необходимого для производства электроэнергии для правого берега Днестра. Топливо будет предоставлено по ценам, действовавшим до кризиса, на период с 1 по 10 февраля.

ЕС разрабатывает двухлетний пакет, включающий инвестиции в производство и распределение электроэнергии, а также меры по снижению тарифов для граждан Молдавии, добавил он.

Приднестровье (Приднестровская Молдавская Республика, ПМР) — это самопровозглашенная республика на северо-востоке Молдавии с центром в городе Тирасполе. Расположена в основном вдоль левобережья Днестра, где компактно проживает преимущественно русскоязычное население.

Поставки российского газа в Молдавию через Украину прекратились с 1 января, когда завершилось действие договора о транзите, продлевать который Киев отказался. «Газпром» также объявил, что с этой даты поставки прекратятся в связи с непогашенным долгом $709 млн, накопленным «Молдовагазом». Власти Молдавии оспаривают эту сумму.

В Приднестровье после прекращения поставок газа начались веерные отключения света и отопления, что спровоцировало массовые протесты.

В Кремле выразили готовность помочь Приднестровью, но указали на необходимость обеспечить подачу топлива и контрактование Молдавией. Глава непризнанной республики Вадим Красносельский говорил, что Россия согласилась поставить в Приднестровье гуманитарный газ.

В начале января издание Politico опубликовало документ приднестровского «Тираспольтрансгаза», в котором компания отклоняет предложение Молдавии о помощи в закупке топлива на европейском рынке. Кишинев предложил облегчить «закупку газа с европейских газовых платформ» для удовлетворения потребностей Приднестровья, но Тирасполь счел, что переход к газу от нероссийских поставщиков будет означать «закупки на спекулятивных условиях по гораздо более высоким и нестабильным ценам». «Коммерсантъ» писал со ссылкой на источники, что «Молдовагаз» обсуждает покупку газа для Приднестровья с венгерскими компаниями. 20 января Красносельский заявил, что «Тираспольтрансгаз» направил уведомление «Молдовагазу» о согласии на поставку газа в Приднестровье.