Молдавия выделит 3 млн куб. м газа Приднестровью
Молдавия предоставит 3 млн куб. м газа Приднестровью для поддержания давления в системе, сообщил премьер-министр Дорин Речан, передает Noi.
Он также сообщил, что ЕС выделяет €30 млн для закупки газа, необходимого для производства электроэнергии для правого берега Днестра. Топливо будет предоставлено по ценам, действовавшим до кризиса, на период с 1 по 10 февраля.
ЕС разрабатывает двухлетний пакет, включающий инвестиции в производство и распределение электроэнергии, а также меры по снижению тарифов для граждан Молдавии, добавил он.
Приднестровье (Приднестровская Молдавская Республика, ПМР) — это самопровозглашенная республика на северо-востоке Молдавии с центром в городе Тирасполе. Расположена в основном вдоль левобережья Днестра, где компактно проживает преимущественно русскоязычное население.
Поставки российского газа в Молдавию через Украину прекратились с 1 января, когда завершилось действие договора о транзите, продлевать который Киев отказался. «Газпром» также объявил, что с этой даты поставки прекратятся в связи с непогашенным долгом $709 млн, накопленным «Молдовагазом». Власти Молдавии оспаривают эту сумму.
В Приднестровье после прекращения поставок газа начались веерные отключения света и отопления, что спровоцировало массовые протесты.
В Кремле выразили готовность помочь Приднестровью, но указали на необходимость обеспечить подачу топлива и контрактование Молдавией. Глава непризнанной республики Вадим Красносельский говорил, что Россия согласилась поставить в Приднестровье гуманитарный газ.
В начале января издание Politico опубликовало документ приднестровского «Тираспольтрансгаза», в котором компания отклоняет предложение Молдавии о помощи в закупке топлива на европейском рынке. Кишинев предложил облегчить «закупку газа с европейских газовых платформ» для удовлетворения потребностей Приднестровья, но Тирасполь счел, что переход к газу от нероссийских поставщиков будет означать «закупки на спекулятивных условиях по гораздо более высоким и нестабильным ценам». «Коммерсантъ» писал со ссылкой на источники, что «Молдовагаз» обсуждает покупку газа для Приднестровья с венгерскими компаниями. 20 января Красносельский заявил, что «Тираспольтрансгаз» направил уведомление «Молдовагазу» о согласии на поставку газа в Приднестровье.
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