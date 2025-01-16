 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Кишинев заявил о риске эскалации из-за помощи России газом Приднестровью

Премьер Молдавии: есть угроза эскалации из-за помощи России газом Приднестровью
Дорин Речан
Дорин Речан (Фото: Vladislav Culiomza / Reuters)

Из-за возможных поставок газа в непризнанное Приднестровье «Газпромом» иными путями вместо прекращенного транзита через Украину может быть спровоцирована эскалация с Молдавией, заявил премьер-министр республики Дорин Речан.

«Уже сейчас очевидно, что «Газпром» возобновит поставки в меньших объемах, что не позволит поставлять электроэнергию с левого берега (из Приднестровья. — РБК) на правый. Таким образом Кремль хочет спровоцировать сценарий эскалации и конфликта», — сказал премьер (цитата по Stiri.md).

По его словам, Москва, возобновив поставки газа только в Приднестровье (через Украину его получала и Молдавия), хочет усилить давление на Кишинев, создать дестабилизирующую ситуацию, добиться установления в Молдавии «пророссийской» власти, а также увеличить давление на соседние Украину и Румынию.

Почему энергокризис в Приднестровье приобретает все больший масштаб
Политика
Фото:Донор / Wikipedia

Накануне, 15 января, глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что Россия предоставит региону «гуманитарный газ» в объеме, «который необходим для населения Приднестровья, для теплоэнергетики и для промышленных предприятий именно Приднестровья».

Материал дополняется

Байден призвал изменить Конституцию США из-за Трампа

Выдвиженец Трампа в госсекретари объяснил, чем Китай опаснее СССР

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

В России третий год подряд снизилось производство алкоголя. Причины

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Aston Martin показал новый родстер. Фото и подробности

Запуск ракеты Джефа Безоса. Видео

В России наблюдается рост вакансий без опыта работы. В чем причина

Российская компания запустила криптовалютного брокера в Белоруссии

Джокович после победы повторил шутку Медведева про «деньги и девушек»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Молдавия газ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 106,1 (-0,15) Инвестиции, 15 янв, 17:55 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 102,81 (-0,63) Инвестиции, 15 янв, 17:55
Эстония направит более €30 млн на укрепление границы с РоссиейПолитика, 16:51
Минфин предложил начать раньше маркировать импортный алкоголь в РоссииВино, 16:50
«Биннофарм Групп» открыла представительство во ВьетнамеПресс-релиз, 16:49
Кишинев заявил о риске эскалации из-за помощи России газом ПриднестровьюПолитика, 16:46
Tennis Channel узнал о возможном штрафе Даниилу Медведеву до $100 тыс.Спорт, 16:45
В «ДОМ.РФ» предупредили о банкротствах застройщиков в 2025 годуБизнес, 16:40
В Израиле опубликовали полный текст соглашения с ХАМАСПолитика, 16:36
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Британская BP решила уволить почти 5 тыс. сотрудников для снижения затратБизнес, 16:34
Лукашенко подарили мотоцикл «Минск»Политика, 16:31
Во что вкладывают средства управляющие компании ПИФовРБК и Финам, 16:30
В Новой Москве после реконструкции открылся городской вокзал ЩербинкаГород, 16:27
Минцифры поддержало создание тревожной кнопки на «Госуслугах»Технологии и медиа, 16:23
В 2024 году профессиональные пробы прошли более 50 тыс. школьников МосквыГород, 16:22
Картины Хантера Байдена «на миллионы долларов» сгорели в КалифорнииОбщество, 16:18