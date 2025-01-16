Кишинев заявил о риске эскалации из-за помощи России газом Приднестровью
Из-за возможных поставок газа в непризнанное Приднестровье «Газпромом» иными путями вместо прекращенного транзита через Украину может быть спровоцирована эскалация с Молдавией, заявил премьер-министр республики Дорин Речан.
«Уже сейчас очевидно, что «Газпром» возобновит поставки в меньших объемах, что не позволит поставлять электроэнергию с левого берега (из Приднестровья. — РБК) на правый. Таким образом Кремль хочет спровоцировать сценарий эскалации и конфликта», — сказал премьер (цитата по Stiri.md).
По его словам, Москва, возобновив поставки газа только в Приднестровье (через Украину его получала и Молдавия), хочет усилить давление на Кишинев, создать дестабилизирующую ситуацию, добиться установления в Молдавии «пророссийской» власти, а также увеличить давление на соседние Украину и Румынию.
Накануне, 15 января, глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что Россия предоставит региону «гуманитарный газ» в объеме, «который необходим для населения Приднестровья, для теплоэнергетики и для промышленных предприятий именно Приднестровья».
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