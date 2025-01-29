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Политика ,  
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Глава Приднестровья рассказал о кредите от России на покупку газа

Глава Приднестровья Красносельский: Россия выделит кредит для покупки газа
Россия выделит Приднестровью кредит, с помощью которого «Тираспольтрансгаз» рассчитывается за поставляемый газ со стороны «Молдовагаза», пояснил Красносельский

Россия выделит кредит Приднестровью для покупки газа, заявил глава непризнанной республики Вадим Красносельский журналистам.

«Помощь Российской Федерации, уже конкретная помощь, заключается в том, что Россия выделяет именно Приднестровью кредит. Этими ресурсами мы кредитуем «Тираспольтрансгаз», и они рассчитываются за поставляемый газ со стороны «Молдовагаза», — пояснил Красносельский.

По его словам, сейчас идут переговоры, чтобы все «облачить в юридическую оболочку». «Если Молдова не будет задерживать, по большому счету вся эта юридическая сделка срастется и, конечно же, в Приднестровье поступит газ, который мы оплатим», — отметил глава Приднестровья.

Он также сообщил, что Приднестровье вернет «Молдовагазу» выделенные 3 млн куб. м газа.

«Это не безвозмездно. Мы гарантируем либо их возврат в натуральном выражении, либо их оплату до 1 марта», — пояснил Красносельский. По его словам, в декабре республике удалось сэкономить 13 млн куб. м газа. «Это было сделано для того, чтобы дать газ в многоэтажную застройку и иные социальные объекты. Но этот газ заканчивается», — сказал он.

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Поставки российского газа в Молдавию через Украину прекратились с 1 января, когда истек срок договора о транзите. «Газпром» также объявил, что с этой даты поставки прекратятся в связи с непогашенным долгом «Молдовагаза» в размере $709 млн. Кишинев оспаривает эту сумму.

В Приднестровье после прекращения поставок газа начались веерные отключения света и отопления, что спровоцировало массовые протесты.

В Кремле связывали кризисную ситуацию в Приднестровье с действиями Украины, отказавшейся продлевать контракт на транзит с «Газпромом», и Молдавии. Красносельский заявлял, что Россия согласилась поставить в Приднестровье гуманитарный газ.

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Теги
Приднестровье Вадим Красносельский газ Молдавия
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