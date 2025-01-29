Глава Приднестровья рассказал о кредите от России на покупку газа
Россия выделит кредит Приднестровью для покупки газа, заявил глава непризнанной республики Вадим Красносельский журналистам.
«Помощь Российской Федерации, уже конкретная помощь, заключается в том, что Россия выделяет именно Приднестровью кредит. Этими ресурсами мы кредитуем «Тираспольтрансгаз», и они рассчитываются за поставляемый газ со стороны «Молдовагаза», — пояснил Красносельский.
По его словам, сейчас идут переговоры, чтобы все «облачить в юридическую оболочку». «Если Молдова не будет задерживать, по большому счету вся эта юридическая сделка срастется и, конечно же, в Приднестровье поступит газ, который мы оплатим», — отметил глава Приднестровья.
Он также сообщил, что Приднестровье вернет «Молдовагазу» выделенные 3 млн куб. м газа.
«Это не безвозмездно. Мы гарантируем либо их возврат в натуральном выражении, либо их оплату до 1 марта», — пояснил Красносельский. По его словам, в декабре республике удалось сэкономить 13 млн куб. м газа. «Это было сделано для того, чтобы дать газ в многоэтажную застройку и иные социальные объекты. Но этот газ заканчивается», — сказал он.
Поставки российского газа в Молдавию через Украину прекратились с 1 января, когда истек срок договора о транзите. «Газпром» также объявил, что с этой даты поставки прекратятся в связи с непогашенным долгом «Молдовагаза» в размере $709 млн. Кишинев оспаривает эту сумму.
В Приднестровье после прекращения поставок газа начались веерные отключения света и отопления, что спровоцировало массовые протесты.
В Кремле связывали кризисную ситуацию в Приднестровье с действиями Украины, отказавшейся продлевать контракт на транзит с «Газпромом», и Молдавии. Красносельский заявлял, что Россия согласилась поставить в Приднестровье гуманитарный газ.
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