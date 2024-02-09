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Военная операция на Украине ,  
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Кремль оценил влияние отставки Залужного на ход спецоперации

Песков: отставка Залужного не изменит ход спецоперации
Сюжет
Военная операция на Украине
В Кремле считают, что кадровые перестановки в армии Украины «не изменят ход спецоперации», ее намерены продолжать до достижения целей. Ранее на посту главкома ВСУ Валерия Залужного сменил Александр Сырский
Валерий Залужный
Валерий Залужный (Фото: Руслан Канюка / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Отставка Валерия Залужного и назначение Александра Сырского главкомом ВСУ не изменят ход спецоперации, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы не думаем, что это факторы, которые могут изменить ход спецоперации... Она будет продолжаться до достижения целей», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о кадровых перестановках в ВСУ. Его слова приводит ТАСС.

Politico описало, как в ВСУ восприняли назначение Сырского
Политика
Александр Сырский

Накануне офис президента Украины опубликовал указы об увольнении Залужного и назначении главкомом Сырского, который ранее командовал сухопутными войсками ВСУ. Залужный занимал свой пост с июля 2021 года.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил эти перестановки необходимостью «эффективных изменений в основе нашей обороны». Он поблагодарил Залужного «за каждую победу, которую мы добились вместе». Сам бывший главком указал на различия боевых задач в 2022 и 2024 годах, в связи с чем было решено «изменить подходы и стратегию». Он также заявил о необходимости «адаптироваться к новым реалиям».

Киев опубликовал указы об отставке Залужного и назначении Сырского
Политика
Александр Сырский
Bloomberg со ссылкой на источник писал о росте неприязни между Залужным и Зеленским. Так, в конце 2023 года бывший главком ВСУ заявил, что боевые действия зашли в тупик, однако глава государства с ним не согласился. Журналист Саймон Шустер, биограф президента Украины, сообщал, что генерала подозревают в политических амбициях и что Зеленский недоволен результатами контрнаступления.

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