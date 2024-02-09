Кремль оценил влияние отставки Залужного на ход спецоперации

В Кремле считают, что кадровые перестановки в армии Украины «не изменят ход спецоперации», ее намерены продолжать до достижения целей. Ранее на посту главкома ВСУ Валерия Залужного сменил Александр Сырский

Валерий Залужный (Фото: Руслан Канюка / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Отставка Валерия Залужного и назначение Александра Сырского главкомом ВСУ не изменят ход спецоперации, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы не думаем, что это факторы, которые могут изменить ход спецоперации... Она будет продолжаться до достижения целей», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о кадровых перестановках в ВСУ. Его слова приводит ТАСС.

Накануне офис президента Украины опубликовал указы об увольнении Залужного и назначении главкомом Сырского, который ранее командовал сухопутными войсками ВСУ. Залужный занимал свой пост с июля 2021 года.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил эти перестановки необходимостью «эффективных изменений в основе нашей обороны». Он поблагодарил Залужного «за каждую победу, которую мы добились вместе». Сам бывший главком указал на различия боевых задач в 2022 и 2024 годах, в связи с чем было решено «изменить подходы и стратегию». Он также заявил о необходимости «адаптироваться к новым реалиям».