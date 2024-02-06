Украинский глава Авдеевки сообщил о боях на улицах города

Украинские власти заявляют о продолжающейся обороне города, Минобороны России ситуацию в Авдеевке не комментирует, Путин называл это направление одним из важнейших и отмечал успехи российских войск

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В Авдеевку вошли российские военные, информацию об этом подтвердил глава военной администрации Виталий Барабаш в эфире украинского телемарафона на телеканале «Рада».

Барабаш при этом утверждает, что украинским военным удается не допустить прорыва российских подразделений. По его словам, перестрелки в основном идут с небольшими группами. «Можете это называть уличными боями», — сказал он.

Владимир Путин 31 января заявил, что Авдеевка является одним из важнейших направлений, где идут боевые действия. Президент рассказывал, что на тот момент российской группе «Ветераны» удалось выйти на окраины города и занять 19 домов.

2 февраля Владимир Зеленский сообщил, что Валерий Залужный доложил ему о сложной ситуации в Авдеевке. Как писала Bild, главком ВСУ предлагал отвести войска из города и организовать оборону за его пределами, чтобы выровнять фронт. Однако Зеленский выступил против этого.

Министерство обороны России в последние дни не комментировало в своих сводках ситуацию в районе Авдеевки.

Авдеевка расположена примерно в 10 км к северо-западу от Донецка, на территории ДНР. К началу 2022 года там жили 31,7 тыс. человек, весной 2023 года подконтрольная Киеву администрация призвала жителей покинуть город.