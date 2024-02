Новый главком ВСУ сообщил о готовности отступать

Сырский заявил о готовности отступать с некоторых позиций ради сохранения жизней солдат и отметил, что ситуация остается тяжелой. По данным российского Минобороны, только за прошлый год ВСУ потеряли свыше 215 тыс. человек

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Ситуация в зоне боевых действий на Украине сейчас «довольно сложная», в связи с чем украинская армия переходит к оборонительной операции. Об этом заявил новый главком ВСУ Александр Сырский в интервью немецкому ZDF, которое было записано за несколько дней до его назначения на этот пост.

Вместе с этим генерал подчеркнул, что «главной ценностью» является «жизнь солдата», поэтому он скорее «готов отступить с какой-то позиции, чем пожертвовать всем личным составом». По словам Сырского, конфликт, вероятно, продлится еще долгие годы.

«Мы должны закончить войну выходом на наши границы. Других вариантов не рассматривается, потому что другого выхода у нас просто нет. Поэтому все общество должно сплотиться вокруг этой цели — победы», — подчеркнул главком.

Он также призвал налаживать производство оружия на Украине. «Этот процесс запущен. Мы в первую очередь должны рассчитывать на собственные силы, не только на партнеров», — указал Сырский.

Сырскому 58 лет. Он родился в селе Новинки во Владимирской области России, на Украине живет с 1980-х годов. Учился в Московском высшем общевойсковом командном училище. После провозглашения независимости Украины в 1991 году Сырский служил в украинских вооруженных силах и прошел почти все ступени профессиональной военной карьеры — от командира взвода до замначальника Генштаба ВСУ. В 2015 году он возглавил штаб АТО в Донбассе и принимал участие в командовании операциями под Дебальцево и в Углегорске.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного 8 февраля. С именем нового главкома связывают как выстраивание обороны Киева и харьковскую операцию в 2022 году, когда ВСУ удалось вернуть под контроль города Купянск и Изюм, так и тяжелые потери, которые украинская армия понесла во время боев за Бахмут (Артемовск). Сырский принимал решения, которые приводили к большому числу погибших и уничтожению некоторых наиболее опытных бригад, отмечало издание Financial Times. По данным The Washington Post, Politico и The New York Times, в армии его называли Мясником.

В офисе президента Украины называли причинами отставки Залужного в том числе необходимость пересмотреть тактику на поле боя, которая не дала должного результата в прошлом году, и недопущение «стагнации по линии фронта». Украина вела свое контрнаступление с начала лета 2023 года, однако уже в ноябре Зеленский признал, что оно не достигло результатов. Тогда же он заявил, что без поддержки Запада ВСУ начнут отступать.

Президент России Владимир Путин также неоднократно заявлял, что Киев провалил свое контрнаступление, и говорил, что не сомневается в победе России. По его словам, если политика нынешних властей Украины продолжится, ее государственности может быть нанесен сокрушительный удар. По данным российского Минобороны, только за прошлый год украинская армия потеряла свыше 215 тыс. человек и 28 тыс. единиц вооружения.