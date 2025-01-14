Индия сообщила о гибели своего гражданина в зоне конфликта на Украине

МИД Индии подтвердил гибель своего гражданина и ранение еще одного в зоне конфликта на Украине. Москва подчеркивает, что не участвовала в схемах набора индийцев и работает с Нью-Дели над их досрочным увольнением

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Индийские власти подтверждают гибель гражданина Индии и ранение еще одного, заявил официальный представитель индийского МИДа Шри Рандхир Джайсвал.

«Нам стало известно о трагической гибели гражданина Индии из Кералы, который, по всей видимости, был завербован для службы в российской армии. Еще один гражданин Индии из штата Керала, который был завербован аналогичным образом, был ранен и находится на лечении в больнице в Москве», — сказал он, выразив соболезнования семье погибшего.

Джайсвал рассказал, что посольство Индии в Москве поддерживает связь с семьями погибших, Нью-Дели вместе с российской стороной работает над скорейшей транспортировкой останков на родину. «Мы также добиваемся скорейшей выписки и репатриации в Индию пострадавшего. Сегодня этот вопрос был решительно обсужден с российскими властями в Москве, а также с посольством России в Нью-Дели. Мы также повторили наше требование о скорейшем увольнении оставшихся [на службе] граждан Индии», — добавил он.

The Indian Express пишет, что погибший — 32-летний Бинил Т.Б., а раненый — его родственник 27-летний Джайн Т.К. По данным газеты, в апреле 2024 года они отправились в Россию, чтобы устроиться на работу в «службу военной поддержки» в качестве электриков, поваров, сантехников и водителей и оказались в зоне военной операции на Украине. В декабре Бинил сообщил изданию о попытках уволиться.

Indian Express передает, что семья Бинила несколько дней назад получила сообщение о ранении обоих мужчин в результате атаки беспилотника. «Жена Бинила Джойси, которая связалась с посольством Индии в Москве, получила эту информацию. Когда она позвонила официальным лицам, они устно подтвердили, что Бинил умер. Официальные лица заявили, что у них есть информация на этот счет от российской армии», — рассказал изданию родственник мужчин Саниш.

В марте 2024-го индийские власти сообщили о раскрытии сети вербовщиков, которые «заманивали» граждан страны в Россию обещаниями работы. Как уточнял NDTV, в такой ситуации оказались около 100 граждан Индии и не менее четырех из них погибли. Одним из них был 30-летний Шри Мохаммед Асфан.

В мае в Индии были арестованы четверо вербовщиков, в том числе ключевой участник схемы Ниджил Джоби Бенсам, который работал в России переводчиком. Российская сторона подчеркивает, что не участвовала в каких-либо схемах для набора индийцев и работает совместно с Нью-Дели над досрочным увольнением граждан Индии из армии.

В июле премьер Индии Нарендра Моди обсудил с президентом России Путиным вопрос досрочного увольнения индийцев, «которые были введены в заблуждение при поступлении на службу». В индийском МИДе тогда уточнили, что Москва согласилась. К октябрю, по данным МИД Индии, из российской армии досрочно уволили по меньшей мере 85 индийцев, еще 20 граждан страны оставались на службе.