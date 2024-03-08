Власти Индии заявили о раскрытии сети вербовщиков для отправки на Украину
Центральное бюро расследований (CBI) Индии заявило о раскрытии сети вербовщиков, которые «заманивали» граждан страны в Россию обещаниями работы, поступления в частные вузы и помощи с бесплатным продлением визы, а впоследствии эти люди оказывались в зоне военных действий на Украине, сообщает Reuters.
Сотрудники спецслужб провели обыски в ряде городов, в том числе в Нью-Дели и Мумбаи, задержали нескольких подозреваемых и изъяли 50 млн рупий ($605 тыс.) наличными.
По данным CBI, вербовщики действовали в нескольких штатах Индии, они находили подходящих молодых людей с помощью «местных агентов» и соцсетей. Некоторым предлагали помощь с поступлением в частные вузы в России и с бесплатным продлением визы. По крайней мере двум индийцам пообещали должности «помощников» в российской армии; в бюро, ссылаясь на семьи этих двух мужчин, сообщили, что они погибли.
Издание Hindu накануне сообщило о гибели Мохаммеда Асфана, который, по словам родственников, приехал в Россию по приглашению YouTube-блогера Baba Vlogs. Посольство Индии подтвердило смерть Асфана, не уточнив обстоятельств.
Несколько индийских граждан, ставших жертвами мошенников, получили тяжелые ранения в зоне военной операции, заявили в CBI. По данным бюро, всего по такой схеме в Россию отправились 35 человек.
Ранее МИД Индии сообщал, что после обращения к российским властям несколько индийцев были досрочно уволены из армии. РБК направил запрос в департамент информации и печати МИД России.
Названы самые высокооплачиваемые актеры мира. Рейтинг
У Байдена осталась только одна соперница. Что о ней известно
Германия «настоятельно» рекомендовала гражданам не ездить в Россию
Между странами ЕС может начаться конфликт из-за воды. Что происходит
Мошенники придумали новую схему кражи денег с карт. Как не попасться
Россиян предупредили о риске облысения кукол Barbie, Bratz и Hasbro
Названа стоимость Lada Vesta c «автоматом»
Брокеры составили портрет среднестатистической женщины-инвестора
Аналитики назвали города с наибольшим ростом цен на жилье
Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB
Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?
Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?
Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?
Сколько дивидендов заплатит банк «Санкт-Петербург»? Подсчеты «РБК Инвестиций»