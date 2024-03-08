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Военная операция на Украине ,  
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Власти Индии заявили о раскрытии сети вербовщиков для отправки на Украину

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Военная операция на Украине
Индийские спецслужбы заявили, что действующие в стране вербовщики «заманили» в зону военного конфликта на Украине 35 человек, обещая им работу или помощь с поступлением в российские частные вузы
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Центральное бюро расследований (CBI) Индии заявило о раскрытии сети вербовщиков, которые «заманивали» граждан страны в Россию обещаниями работы, поступления в частные вузы и помощи с бесплатным продлением визы, а впоследствии эти люди оказывались в зоне военных действий на Украине, сообщает Reuters.

Сотрудники спецслужб провели обыски в ряде городов, в том числе в Нью-Дели и Мумбаи, задержали нескольких подозреваемых и изъяли 50 млн рупий ($605 тыс.) наличными.

По данным CBI, вербовщики действовали в нескольких штатах Индии, они находили подходящих молодых людей с помощью «местных агентов» и соцсетей. Некоторым предлагали помощь с поступлением в частные вузы в России и с бесплатным продлением визы. По крайней мере двум индийцам пообещали должности «помощников» в российской армии; в бюро, ссылаясь на семьи этих двух мужчин, сообщили, что они погибли.

Издание Hindu накануне сообщило о гибели Мохаммеда Асфана, который, по словам родственников, приехал в Россию по приглашению YouTube-блогера Baba Vlogs. Посольство Индии подтвердило смерть Асфана, не уточнив обстоятельств.

Hindu сообщил о гибели участвовавшего в военной операции гражданина Индии
Политика
Фото: Abhishek Chinnappa / Getty Images

Несколько индийских граждан, ставших жертвами мошенников, получили тяжелые ранения в зоне военной операции, заявили в CBI. По данным бюро, всего по такой схеме в Россию отправились 35 человек.

Ранее МИД Индии сообщал, что после обращения к российским властям несколько индийцев были досрочно уволены из армии. РБК направил запрос в департамент информации и печати МИД России.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Виктория Хабарова
Индия вербовка Украина Военная операция на Украине Россия
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